熱門搜尋:
曼聯訪香港 端午節2025 新店關注組 SIERRA SEA 網上熱話 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-05-30 16:45:41

西安機場航班誤降在建跑道　目擊者：它剛接地又拉起

分享：

西安咸陽機場驚傳降錯跑道事件。（示意圖／Pexels）

陝西省西安市咸陽機場，28日驚傳飛機降錯跑道，一架外籍航空公司班機在降落時，疑似誤向尚未啟用的跑道進場，觸地後緊急復飛，所幸安全降落，沒有造成人員傷亡。

註明為「在建跑道」

《極目新聞》報道，根據一名網友透露，當時這架班機接到指令，應降落在23L跑道，卻飛向了24L跑道，而該跑道為尚未啟用的南二跑道。發現錯誤後，地面控制塔立即指令復飛，最終飛機轉降至23R跑道即北一跑道，所幸平安落地。

這名網友說：「塔台讓它降23L，它卻飛向了24L，這條跑道還在建設中。當時就看到它剛接地又拉起，最後改落北邊那條跑道了。」另有網友曬出機場平面圖，圖中可見23L與24L跑道平行排列，其中24L處標記為紅色、註明為「在建跑道」。

平面圖註明為「在建跑道」。

機場：未有正式通報

對於事件，西安咸陽國際機場工作人員低調表示：「目前沒接到飛機降錯跑道的正式通報。」據了解，這條正在興建的南二跑道，將成為該機場第二條智能跑道，已進入通電亮燈測試階段，但尚未通過驗收與啟用。

內地資深機長陳建國坦言，降錯跑道時有所聞，尤其在天氣條件不佳或飛行員對機場不熟悉的情況下：「塔台的即時指揮與機組的反應能力，是確保安全的關鍵」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

adblk5

旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖）

旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖） 旅行控留意｜飛機失事意外安全自保5招（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能