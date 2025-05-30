西安機場航班誤降在建跑道　目擊者：它剛接地又拉起

陝西省西安市咸陽機場，28日驚傳飛機降錯跑道，一架外籍航空公司班機在降落時，疑似誤向尚未啟用的跑道進場，觸地後緊急復飛，所幸安全降落，沒有造成人員傷亡。
註明為「在建跑道」
《極目新聞》報道，根據一名網友透露，當時這架班機接到指令，應降落在23L跑道，卻飛向了24L跑道，而該跑道為尚未啟用的南二跑道。發現錯誤後，地面控制塔立即指令復飛，最終飛機轉降至23R跑道即北一跑道，所幸平安落地。
這名網友說：「塔台讓它降23L，它卻飛向了24L，這條跑道還在建設中。當時就看到它剛接地又拉起，最後改落北邊那條跑道了。」另有網友曬出機場平面圖，圖中可見23L與24L跑道平行排列，其中24L處標記為紅色、註明為「在建跑道」。
機場：未有正式通報
對於事件，西安咸陽國際機場工作人員低調表示：「目前沒接到飛機降錯跑道的正式通報。」據了解，這條正在興建的南二跑道，將成為該機場第二條智能跑道，已進入通電亮燈測試階段，但尚未通過驗收與啟用。
內地資深機長陳建國坦言，降錯跑道時有所聞，尤其在天氣條件不佳或飛行員對機場不熟悉的情況下：「塔台的即時指揮與機組的反應能力，是確保安全的關鍵」。
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