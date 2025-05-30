西安機場航班誤降在建跑道　目擊者：它剛接地又拉起

陝西省西安市咸陽機場，28日驚傳飛機降錯跑道，一架外籍航空公司班機在降落時，疑似誤向尚未啟用的跑道進場，觸地後緊急復飛，所幸安全降落，沒有造成人員傷亡。

註明為「在建跑道」

《極目新聞》報道，根據一名網友透露，當時這架班機接到指令，應降落在23L跑道，卻飛向了24L跑道，而該跑道為尚未啟用的南二跑道。發現錯誤後，地面控制塔立即指令復飛，最終飛機轉降至23R跑道即北一跑道，所幸平安落地。

這名網友說：「塔台讓它降23L，它卻飛向了24L，這條跑道還在建設中。當時就看到它剛接地又拉起，最後改落北邊那條跑道了。」另有網友曬出機場平面圖，圖中可見23L與24L跑道平行排列，其中24L處標記為紅色、註明為「在建跑道」。