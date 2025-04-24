西安聾啞女「靚得太完美」被質疑是AI人　校友發聲：她努力善良(有片)

內地西安一名聾啞女大學生的照片在網路上瘋傳，但有網民認為她的照片長相太過完美，質疑是「AI」人。對此，不但女大生親自回應，就連女大生的校友亦為她發聲，證明她是聾啞人士，更形容她善良及努力。
綜合《四川觀察》、《紅星新聞》等內地媒體報道，西安美術學院運動會開幕儀式上，女大學生宸玥舉牌一幕在網上被瘋傳，由於其長相太過完美，因此引來許多網民質疑，她的照片像是AI人。辰玥就此於22日親自回應此，坦言接受過加深加寬雙眼皮、鼻子磨平駝峰、填充蘋果肌3個醫美項目，但朋友們說沒甚麽變化，像AI可能跟化妝有關系。
辰玥：殘疾不是劇本 AI臉也不是焦點
辰玥亦透露，自己在2歲時因為發燒，導致她變成聾啞人士。她指，流量遲早會褪去，她要做的就是繼續安心讀書，安靜做好自己的內容。她又說：「謝謝大家的關注，殘疾不是劇本，AI臉也不是焦點。我認識到自己的不足，接下來我會繼續努力生活精進自己，包容自己的缺陷才能鑄就更優秀的自己。謝謝大家的關注和鼓勵，也感謝我的母校同學和老師的完整。」
該校校友也透露宸玥人很友善，遇到有同學想合照都會正面回饋，運動會那天很多人去給她拍照，她不但沒有不耐煩，還輕輕點頭鞠躬回應。亦有人提她抱不平：「我覺得(網上)這樣說特別不好，她是特殊群體，能努力考上美院真的很不容易，學校特殊教育學院的學生人都很好。」