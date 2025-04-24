西安聾啞女「靚得太完美」被質疑是AI人　校友發聲：她努力善良(有片)

西安聾啞女「靚得太完美」被質疑是AI人，校友發聲：她努力善良。(微博)

內地西安一名聾啞女大學生的照片在網路上瘋傳，但有網民認為她的照片長相太過完美，質疑是「AI」人。對此，不但女大生親自回應，就連女大生的校友亦為她發聲，證明她是聾啞人士，更形容她善良及努力。

綜合《四川觀察》、《紅星新聞》等內地媒體報道，西安美術學院運動會開幕儀式上，女大學生宸玥舉牌一幕在網上被瘋傳，由於其長相太過完美，因此引來許多網民質疑，她的照片像是AI人。辰玥就此於22日親自回應此，坦言接受過加深加寬雙眼皮、鼻子磨平駝峰、填充蘋果肌3個醫美項目，但朋友們說沒甚麽變化，像AI可能跟化妝有關系。