西班牙網紅嫌西藏廁所髒臭　內地網民揭印度輪姦舊事狠批

西班牙網紅夫婦維森特和費爾南達近日赴西藏旅行，拍影片吐槽當地廁所髒亂差，抱怨喜馬拉雅自然保護區的咖啡太貴，引發內地網友熱議，有人認為他們此舉十分「雙標」。
據公開資料，有巴西及西班牙雙重國籍的28歲女網紅費南達（Fernanda）與64歲的丈夫維森特（Vicente）是一對熱愛旅行的網紅夫婦，5年前開始騎重機環遊世界，其YouTube頻道有近18萬訂閱，IG上有38.7萬粉絲追蹤。
被多名男性輪流侵犯長達2小時
據此前外媒報道，今年3月1日深夜，這對網紅夫婦在印度東部遭到一群陌生男子攻擊，費南達2日自曝她被多名男性輪流侵犯長達2小時，其餘男子則在旁圍觀，而維森特也遭到毆打。
事件震驚印度社會，亦受到國際社會關注，8名嫌犯事後被當地警方逮捕，這對網紅夫婦也收到來自印度官方的1.1萬歐元（約9.57萬港元）賠償金，並呼籲大家不要歧視印度，「它是值得一去的偉大國家」。
批自然保護區咖啡太貴
此後，這對網紅夫婦繼續踏上新的旅途，並於近日抵達西藏。據《廣西電台私家車930》等多家內媒報道，費南達在影片中吐槽藏區的廁所又髒又臭還沒有門，表示一點也不安全，並用嫌棄的口氣說：「中國的廁所驚訝到我了，地上都是用過的紙巾，每個人的排洩物在下面流動。」此外，她還在喜馬拉雅自然保護區吐槽咖啡太貴，一杯要4歐元（約34.8港元）。
費南達的這些言論迅速被一些內地網友轉發，並於20日登上新浪微博熱搜，引發內地網友熱議。
有人認為，費南達所批評的現象在個別經濟落後的地區確實存在，但也有許多人指出，她在印度時從未吐槽過印度的交通、廁所和物價等問題，反而對內地指手畫腳，完全不考慮到西藏是高海拔地區，物資運輸成本偏高的現實，顯得十分雙標。還有人指出，作為旅行網紅，出遠門應當做好功課，了解旅行路線上可能遇到的風險和困難，而不是到處抱怨。
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