西班牙網紅嫌西藏廁所髒臭　內地網民揭印度輪姦舊事狠批

西班牙網紅夫婦維森特和費爾南達近日赴西藏旅行，拍影片吐槽當地廁所髒亂差，抱怨喜馬拉雅自然保護區的咖啡太貴，引發內地網友熱議，有人認為他們此舉十分「雙標」。

據公開資料，有巴西及西班牙雙重國籍的28歲女網紅費南達（Fernanda）與64歲的丈夫維森特（Vicente）是一對熱愛旅行的網紅夫婦，5年前開始騎重機環遊世界，其YouTube頻道有近18萬訂閱，IG上有38.7萬粉絲追蹤。

被多名男性輪流侵犯長達2小時

據此前外媒報道，今年3月1日深夜，這對網紅夫婦在印度東部遭到一群陌生男子攻擊，費南達2日自曝她被多名男性輪流侵犯長達2小時，其餘男子則在旁圍觀，而維森特也遭到毆打。