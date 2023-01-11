解放軍圍台實戰化演練 國台辦：針對台美勾連的嚴正警告

在北京，國台辦發言人馬曉光今日表示，近來民進黨當局加緊與美國開展軍事勾連，解放軍的演練是對台美勾連挑釁升級、破壞台海和平穩定的嚴正警告。馬曉光又批評，去年台海局勢持續緊張動蕩，根源是民進黨當局頑固堅持台獨立場，勾連外部勢力不斷進行謀獨挑釁，一些國家的反華勢力出於自身利益，縱容支持台獨分裂勢力冒險挑釁，不斷虛化、掏空一個中國原則，目的是借台灣問題遏制中國發展進步，阻撓中華民族偉大復興。

解放軍周日突然在台灣周邊海空域進行多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，台灣偵測到有多達57架次戰機及4艘軍艦，環繞台灣三邊活動，是解放軍繼上月25日後兩周內第2次實戰化演練，而該次演練台方偵測到破紀錄71架次戰機。

國台辦：美國要把台灣青年變成「炮灰」

馬曉光再次警告，「搞台獨分裂註定失敗，倚外謀獨必遭清算」，並向台灣民眾喊話，美國「絕不是為台灣好，只是想把賣給烏克蘭的武器賣給台灣，是要把台灣變成戰場，把台灣青年變成『炮灰』」，強調「我們阻止台美軍事勾連挑釁升級，是為了維護兩岸同胞的共同利益，維護台海和平穩定，維護台灣同胞和平安寧的生活」。

另外，美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)最新兵棋推演結果顯示，若解放軍在2026年入侵台灣，在美國、日本等介入下，雖然解放軍慘敗，但各方都傷亡慘重。

馬曉光批評，美國一些智庫近期圍繞台灣問題與台海局勢，頻頻推出一些所謂報告，「打著學術研究的幌子幹著精心算計的勾當」，大肆渲染販賣中國威脅論，為國內軍工集團牟利，借機挑撥兩岸同胞感情，為拉其盟友搞「以台制華」服務，動機和目的顯而易見。

國台辦：盼新一年兩岸關係能夠改善發展

馬曉光又稱，期盼新一年兩岸關係能夠改善發展，台海局勢能夠和平穩定，兩岸正常交流合作能夠盡快恢復，「這是我們衷心的期盼，也是兩岸同胞的共同心聲。兩岸同胞應當團結起來，制止台美勾連挑釁升級，這樣我們的美好願望和善良意願才能夠實現」。