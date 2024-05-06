警署成網紅打卡景點　遊客聚集排隊只為「踎低雙手放喺頭」

警署走紅源於紀錄片《守護解放西》

在中國社交平台近日頻頻看到，很多遊客到坡子街警署外打卡發文，其中不乏從外地專程而來，最常出現的擺拍POSE是做出「蹲下抱頭」的動作，假裝自己被抓。有網友調侃說「這裡是世界上破案率最高的派出所，每天都有數不清的人來自首，無不抱頭懺悔」。

坡子街警署走紅，源於紀錄片《守護解放西》，該紀錄片於2019年首播，片中呈現該警署警察工作日常，由於轄區為長沙最繁華的解放西路，人流量大，民事糾紛、治安與刑事案件多，展示出警察們辦案高水準。播出後廣受好評，遂成為長沙新晉網紅景點。