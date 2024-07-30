貴州婦不忿比蟻咬放火燒竇　釀森林大火累經濟損失141萬

貴州一名婦人早前山上摘菜期間，不慎被螞蟻咬到，她當下不忿被咬，就放火燒蟻竇，詎料火勢一發不可收拾，引發森林大火。根據林務部門評估，這場大火造成約141萬元人民幣(下同)的損失。這名女子被控縱火罪，並坦承犯行，判處8月徒刑。
綜合《澎湃新聞》等內地媒體報道，案件發生於今年3月下旬，來自荔波縣的盧女士在山上摘菜時不慎踩到蟻竇，導致螞蟻爬到她腳上叮咬，她被攻擊後就拿出隨身的打火機點燃蟻竇旁的枯草，企圖焚燒蟻竇，詎料火勢蔓延，瞬間釀成森林大火。盧女士表示：「我只是想報復一下，爬到我腳上咬我的螞蟻，萬萬沒想到我的衝動行為會引發山火，我真的很後悔！我知道自己錯了」。
法院命被告補種樹木 存活率要達85%以上
經相關部門鑑定，這次森林大火摧毀的總面積為47.37公頃，屬一般灌木林地，其中包括國家公益林地11.23公頃，地方公益林地36.14公頃，估計總損失逾141萬元。荔波縣人民法院經審理後認為，被告因疏忽大意野外用火引發森林火災，其行為已構成縱火罪，她的犯罪行為破壞了生態環境，除應受到刑事處罰外，還應承擔相應的民事侵權責任。人民法院審酌被告坦承犯行，從輕量處8個月徒刑，並命被告按「復綠方案」於2025年3月30日前完補植復綠，保證補種樹木存活率達85%以上，可上訴。