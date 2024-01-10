足壇腐敗案｜靠收買對手打假波升班中超 李鐵行賄300萬坐國足主帥位

央視昨晚(9日)播出反腐專題節目《持續發力縱深推進》最後一集，名為《一體推進三不腐》，揭示內地足球壇的貪腐問題。去年被提出公訴的前國足主帥李鐵承認帶領兩支中甲球隊河北華夏及武漢卓爾升班中超，原因與踢假波有關。另外，他向中國足球協會時任主席陳戌源和中國足球協會時任秘書長劉奕行賄共300萬元人民幣(下同)，得以成為國足主帥。
單場1400萬買通深圳隊
李鐵表示：「我做球員的時候，最憎恨的就是踢假球的人。但是因為我知道這些可能會能幫助我們球隊增加(衝超)機率，第一次獨立成為一個球隊的主教練，所以也是有特別想證明自己的這種心態。」他於2015年擔任河北華夏主帥時，被球會要求為了提高球隊排名，以人脈砸下重金收買對手，球會最終打出一波8連勝升上中超。球會前董事長孟惊供稱，單是最後一場比賽，就花了1,400萬元賄賂深圳宇恆的主教練及球員。李鐵初嚐「甜頭」後，2017年出任武漢卓爾主帥時，更主動向球會高層推銷收買對手，最終當季提前三輪升班中超。
非常後悔 「應踏踏實實走正路」
專題片又揭露，李鐵於2020年成功任國足主帥，是因為他要求武漢卓爾拿出200萬向中國足球協會時任主席陳戌源行賄，又自掏腰包向時任足協秘書長劉奕送了100萬元。為回報武漢卓爾，李鐵之後更與武漢卓爾以6,000萬元的金額簽下所謂「合同」，將武漢卓爾的4名球員選入國家隊大名單，而當時武漢卓爾的董事長本身不認為該4人的能力可為國足上陣。李鐵在鏡頭前懺悔，表示非常後悔，應踏踏實實走正路，不要急功近利，不是想盡一切辦法去走捷徑。
陳戌源當選足協主席前一晚已受賄
另一名被查，去年9月被起訴的中國足協前主席陳戌源，節目披露他在2019年當選的前一晚，有兩名地方足協負責人敲他房門，各送上30萬元請他「多多關照」。任職多年來收受多間球會累計數千萬元錢財。
中國足球腐敗「是全方位的」
陳戌源表示，中國足球腐敗不是在一個方面，是全方位的，球迷可以包容中國足球的落後，但不能原諒腐敗，作為足協主席，他負有主要責任，想向全國球迷道歉及謝罪；又說如果有「後悔藥」，願意用生命將藥買回來，亦不會再做這些勾當。
國家體育總局前副局長、中國足協前黨委書記杜兆才亦同樣公器私用，收受財物數千萬元，對足壇亂象聽之任之。