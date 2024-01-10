足壇腐敗案｜靠收買對手打假波升班中超 李鐵行賄300萬坐國足主帥位

去年被提出公訴的前國足主帥李鐵承認帶領兩支中甲球隊河北華夏及武漢卓爾升班中超，原因與踢假波有關。另外，他向中國足球協會時任主席陳戌源和中國足球協會時任秘書長劉奕行賄共300萬元人民幣(下同)，得以成為國足主帥。

央視昨晚(9日)播出反腐專題節目《持續發力縱深推進》最後一集，名為《一體推進三不腐》，揭示內地足球壇的貪腐問題。去年被提出公訴的前國足主帥李鐵承認帶領兩支中甲球隊河北華夏及武漢卓爾升班中超，原因與踢假波有關。另外，他向中國足球協會時任主席陳戌源和中國足球協會時任秘書長劉奕行賄共300萬元人民幣(下同)，得以成為國足主帥。

單場1400萬買通深圳隊

李鐵表示：「我做球員的時候，最憎恨的就是踢假球的人。但是因為我知道這些可能會能幫助我們球隊增加(衝超)機率，第一次獨立成為一個球隊的主教練，所以也是有特別想證明自己的這種心態。」他於2015年擔任河北華夏主帥時，被球會要求為了提高球隊排名，以人脈砸下重金收買對手，球會最終打出一波8連勝升上中超。球會前董事長孟惊供稱，單是最後一場比賽，就花了1,400萬元賄賂深圳宇恆的主教練及球員。李鐵初嚐「甜頭」後，2017年出任武漢卓爾主帥時，更主動向球會高層推銷收買對手，最終當季提前三輪升班中超。