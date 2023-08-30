跨境支付｜深港一卡通上線可暢遊中港327個城市　一文睇清使用方法

深港一卡通周三（30日）正式於深圳發行，該卡具有「深圳通電子錢包」和「八達通電子錢包」，分別使用人民幣及港幣增值，可在香港、北京、上海及大灣區內、共327個城市使用，乘坐交通工具。據悉，該卡計劃在今年與澳門開展互聯互通工作。

「深港一卡通」由深圳市深圳通有限公司，以及八達通卡有限公司聯合發行，屬於非接觸式智能IC卡，卡上具有深圳通電子錢包和八達通電子錢包，分別使用人民幣和港幣充值。

跨境支付｜深港一卡通充值方法

有關充值方法，在深圳方面，可通過「深圳通App」、「深圳通自助客服終端」、「深圳地鐵站客服中心」充值；香港方面則可於各大八達通客服網點（港鐵站）、便利店、使用八達通APP等。

深港一卡通可分別用人民幣和港幣充值，可在深圳搭乘公交地鐵使用，同時亦可以在香港的便利店、巴士和地鐵上使用。

跨境支付｜深港一卡通另設「深港一碼通」

深圳交通亦聯合內地支付寶、Alipay HK合作，升級推出「深港一碼通」，實現深港兩地交通一碼通行，持有深港一卡通的用戶，只需通過深圳通App、支付寶App、Alipay HKApp中任何一App，即可實現「公交＋地鐵＋跨境巴士」一票通行。