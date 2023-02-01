身價過百萬跑車突售12.4萬 近600人搶購保時捷失敗

只需12.4萬元(人民幣，下同)就可以擁有一輛「波子」(保時捷)？微博一名擁有二百多萬名粉絲的互聯網科技博主周一傍晚發現，寧夏銀川保時捷中心在微信小程式上架了一款Panamera跑車，僅售12.4萬元「白菜價」(圖1)，首期只需3萬元，訂金更低至911元，於是馬上落訂，還在微博上開心分享大發現，結果吸引近600人「搶購」。不過，涉事保時捷中心最後只認可首張訂單。

該款Panamera跑車在香港保時捷官網的售價為170.4萬港元起。不少網民從該名博主「叨哥胡侃」處得悉可以超低價買到豪車，紛紛奉上911元訂購。叨哥胡侃表示，截至周一晚近11時有598人落訂，之後就發現該款超抵豪車被下架，但自己帳戶裡仍有預訂記錄，訂單狀態為「庫存確認中」。叨哥胡侃又揶揄保時捷「從未如此暢銷」，但最後「玩不起」、「直接給我自動退款了」(圖2)。

保時捷：系統卡頓致小數點前移

不少網民調侃，「想不到竟然遭到了搶購啊」、「訂購用戶下單後估計高興的徹夜未眠」、「相信很多人牛都已經吹出去了吧」、「有這麼便宜的帕梅，給我來一打」。銀川保時捷中心工作人員回應稱，該款車售價應為124萬元，同事上架時，因系統卡頓，導致小數點前移了一位，後期及時發現才下架。

工作人員又稱，上架的涉事車輛實際庫存只有一輛，首單客人購買成功後田，其他訂單會自動判定為無效，48小時內退還訂金，目前已與首單客人以124萬元達成交易協議，其他客人陸續溝通中，「爭取給用戶一個滿意的答覆」。