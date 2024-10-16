送6歲兒上少林武校盼「文武雙全」　2個月被助教打成多處骨折(有片)

內地發生疑似校園不當管教事件。一名男子向媒體爆料，他聽信廣告，將今年剛上升讀小學一年級的6歲兒子送去河南「嵩山少林武術職業學校」上學，希望孩子「文武雙全」。詎料兒子入學才2個月就接到學校電話，指他孩子的手臂因為跌倒骨折。他感覺不對勁，與兒子溝通後驚悉，兒子的手臂是被一名年僅17歲的未成年教練打斷。校方則表示，對方開口就要求學校賠償120萬元人民幣(下同)，認為是「毫無溝通的誠意」。
綜合《大皖新聞》等內地媒體報道，張先生在網上看到廣告宣傳，得知河南省登封市的「嵩山少林武術職業學校」是一間可從小學升讀到高中畢業的12年制一條龍學校，還相信網上「文武雙修」的廣告口號，認為將兒子送到武校既能學習知識，又能練武強身，於是將兒子送去上學。詎料入學短短2個月，就接到校方的通知，指他兒子在樓梯上跌了一跤而骨折，要他匯醫藥費到學校。張先生立即前去探望兒子，驚悉兒子身上多處骨折，難以想像是純粹跌一跤所致，他細心詢問下，兒子才透露「是教練打的」，原因是「教練通知列隊的時候，他跟同學出去的比較慢」。張先生隨即帶兒子前往醫院驗傷，再拿著傷勢鑑定書前往警局報案。
學校指家長獅子大開口要求賠償無誠意
張先生出示的檢查報告，孩子「左上肢損傷、尺橈骨骨折；右下肢損傷，右側髖臼及右側恥骨聯合骨折並周圍軟組織腫脹」。經當地公安局物證鑑定為「輕傷一級」。張先生表示，打人的教練目前已經被刑事拘留，目前被關在看守所。但是他後來得知，這名「教練」年僅17歲，根本是未成年人。而且該校還有許多同樣年紀很小的教練在參與教學工作，認為學校是不負責任。
嵩山少林武術職業學校回應傳媒查詢，指打人者確實只有17歲，但僅是一名「助教」並非教練，且已被刑事拘留，並稱「孩子的醫藥費，家長的住宿費、油錢都是我們付的。」負責人又指，警方立案後，雙方曾接觸溝通要解決問題，但對方獅子大開口要求賠償120萬元，校方覺得對方沒有溝通的誠意，於是決定走法律程序，由司法機關裁定賠償金額。至於該名助教為何要毆打孩子，該負責人僅表示目前已有警方介入調查，自己不便透露。張先生則表示，自己索賠120萬元是氣話，但是雙方賠償沒談攏之後，學校就連醫藥費的不承擔了，他認為這是不負責任，他還表示現在自己的主要訴求不是賠償，是追究校方聘用未成年人協助授課的責任。