送6歲兒上少林武校盼「文武雙全」　2個月被助教打成多處骨折(有片)

內地發生疑似校園不當管教事件。一名男子向媒體爆料，他聽信廣告，將今年剛上升讀小學一年級的6歲兒子送去河南「嵩山少林武術職業學校」上學，希望孩子「文武雙全」。詎料兒子入學才2個月就接到學校電話，指他孩子的手臂因為跌倒骨折。他感覺不對勁，與兒子溝通後驚悉，兒子的手臂是被一名年僅17歲的未成年教練打斷。校方則表示，對方開口就要求學校賠償120萬元人民幣(下同)，認為是「毫無溝通的誠意」。

綜合《大皖新聞》等內地媒體報道，張先生在網上看到廣告宣傳，得知河南省登封市的「嵩山少林武術職業學校」是一間可從小學升讀到高中畢業的12年制一條龍學校，還相信網上「文武雙修」的廣告口號，認為將兒子送到武校既能學習知識，又能練武強身，於是將兒子送去上學。詎料入學短短2個月，就接到校方的通知，指他兒子在樓梯上跌了一跤而骨折，要他匯醫藥費到學校。張先生立即前去探望兒子，驚悉兒子身上多處骨折，難以想像是純粹跌一跤所致，他細心詢問下，兒子才透露「是教練打的」，原因是「教練通知列隊的時候，他跟同學出去的比較慢」。張先生隨即帶兒子前往醫院驗傷，再拿著傷勢鑑定書前往警局報案。