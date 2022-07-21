進入疫情防控鞏固期 澳門工商業周六有限度恢復

澳門實行「相對靜止」管控措施近兩周，新冠肺炎本土疫情趨於穩定，前日新增18宗感染，累計1,783宗。澳門政府昨宣布，將於周六相對靜止管控期滿當日轉入為期一周的「鞏固期」，期間除維持社會必要運作及民生所需的工商業繼續運作外，其他工商業可在遵守衛生部門防疫指引下有限度營運，包括賭場，惟託兒所、商場、室內裝修工程等仍須繼續停運。

澳門政府表示，先試行一周鞏固期措施，期間會根據不同人群風險設定不同頻次核酸檢測，若疫情受控，會研究進一步放寬限制措施；若疫情反彈，會動態研判是否重返「相對靜止」狀態。

鞏固期期間，戲院、卡拉OK等室內娛樂場所及公眾泳池繼續關閉，食肆仍然只可提供堂食，搭巴士則不須再出示特許工作證，但巴士載客量不得超過六成。恢復運作的工商業機構，能提供網上服務的應盡可能提供，且恢復運作前要先對環境和物件徹底清潔和消毒一次，並要控制接待人流、安排不超過五成員工上班等，而員工上班前要做快測並在指定時間內做核酸檢測，除飲水及在單人單間進食外，不得脫口罩。

澳門：可落樓散步放狗 不允許跑步

澳門政府表示，希望企業安排員工輪班工作，輪流回家吃飯，勿讓員工在同一空間內聚集進餐，「慘痛經驗已太多，希望各工商業幫幫忙」。澳門政府又提醒，鞏固期期間雖然逐步恢復正常工作生活，但大原則還是「留在家中」，如非返工、緊急、必需，不要外出，不跨區活動，外出戴KN95口罩，避免聚集；可以落樓散步、放狗、做簡單運動等，但不允許跑步，因為戴口罩跑步會影響呼吸。

內地新增935感染 甘肅廣西疫情源頭未明

內地疫情方面，截至周二已涉及超過20個省市，而周二當日新增935宗本土感染，甘肅及廣西佔最多，分別有353及277宗，廣東、上海亦分別有28及15宗。甘肅今波疫情自本月8日起至周二累計逾1,300人染疫，主要在蘭州，感染的是BA.2.38，源頭仍然未明。廣西疫情則集中在北海，自本月12日起至周二累計近千人感染，所感染的是BA.2.3，源頭亦未明。北海市目前劃分5,240個網格，實行市、縣、鄉、村、屯(組)五級防控體系。至於台灣，昨新增26,943宗本土確診、57宗死亡。