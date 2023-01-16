遼寧化工廠爆炸最少2死34傷12失蹤 過千人投入救援 (更新)

【1月16日11：30更新】 遼寧盤山縣委宣傳部表示，初步核實，爆炸造成2死、12失蹤，並有34人受傷，其中4人重傷；共投入消防車105輛、消防人員441人，救護車20輛、醫護人員240人，應急、公安等部門車輛31輛、370人，參與搶險救援。目前火勢已受到控制，餘火處於穩定控制燃燒階段，關聯裝置、罐區處於受控狀態；生態環境部門及時對化工廠周邊空氣質素展開動態監測，各項指標正常。

遼寧盤錦一間化工廠今日(15日)下午約1時半起火爆炸，濃煙衝天，周邊民居玻璃窗被震碎，40公里外亦有居民表示聽到爆炸聲，並感到明顯震動，廠方初步統計有4至5名工人失聯。官媒「央廣網」報道，截至晚上10時10分，火勢仍未撲滅。

遼寧省消防救援總隊晚上9時46分在微博通報，今日下午1時27分，盤錦消防救援支隊指揮中心接到報警，盤山縣浩業化工公司烷基化裝置在維修過程中爆炸，引起火災。指揮中心馬上調派救援人員及消防車輛趕往現場，截至晚上9時半，現場共有79輛消防車、逾330名消防救援人員參與救援，「目前正全力撲救中」。

部分化工原料管線無法關閉致火勢持續

內地傳媒引述化工廠相關負責人指出，今次爆炸是烷基化裝置一條管線洩漏、維修無效引起，而部分化工原料管線無法關閉，導致火勢持續。報道又指，爆炸發生後，化工廠周邊許多居民家中的玻璃窗都被震碎，官方更通知周邊居民「預防二次爆炸，可以撤離盡量撤離」。距爆炸點20公里的盤錦市中心醫院下午陸續接收爆炸傷者，人數及受傷情況尚在統計中。

