重慶男中彩劵不告訴家人 想獨享834萬獎金？ 原因是「為兒子着想」

財運來了，真的擋也擋不住！重慶一名男子逛完超市，到彩券行用電腦選號花20元人民幣買了一張彩券，沒想到就中了834萬人民幣（約888萬港元）大獎。他領獎時決心「瞞住家人」，背後暖心原因也曝光。

據《極目新聞》等綜合報道，日前重慶一名唐先生（化名），憑著一張20元「單式10注」彩券，贏得了一等獎，還額外摘得1注一等獎特別獎，多分了250萬人民幣獎金，拿下了總獎金834萬元（約888萬港元），為重慶雙色球大派獎迎來開門紅。