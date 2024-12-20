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2024-12-20 11:04:00

重慶男中彩劵不告訴家人 想獨享834萬獎金？ 原因是「為兒子着想」

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唐男戴頭套領獎。（圖／翻攝微博）

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財運來了，真的擋也擋不住！重慶一名男子逛完超市，到彩券行用電腦選號花20元人民幣買了一張彩券，沒想到就中了834萬人民幣（約888萬港元）大獎。他領獎時決心「瞞住家人」，背後暖心原因也曝光。

據《極目新聞》等綜合報道，日前重慶一名唐先生（化名），憑著一張20元「單式10注」彩券，贏得了一等獎，還額外摘得1注一等獎特別獎，多分了250萬人民幣獎金，拿下了總獎金834萬元（約888萬港元），為重慶雙色球大派獎迎來開門紅。

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幸運兒稱貼士是「電腦飛」

唐男表示，「逛完超市後，看到附近有家福彩站，就進去機選了10注，沒想到就中了！」。據了解，唐先生從事外貿行業，近30年都會固定光顧彩券行，是福彩的常客。在雙色球問世後，他曾試過各種投注方式，後來還是覺得電腦選號是最方便和不用操心的方式。

唐男直到開獎後隔天下午現身領獎。面對這份突如其來的驚喜，他選擇「保密」處理，決定「暫時不告訴家人。」

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保守秘密 不想兒子躺平

受訪時他表示，「我想暫時不告訴我孩子，希望他能繼續努力，靠自己拼搏幾年！」。望子成龍的他，希望將這份獎金當作緊急情況時的「後盾」，而不是成為兒子「躺平」的藉口。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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