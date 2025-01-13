重慶觀音橋錦鯉一夜離奇亡 死魚裝滿30個麻袋疑惡意投毒(有片)

重慶觀音橋步行街的觀賞魚近日疑遭投毒，一夜之間出現大量死亡，死魚裝滿30多個麻袋。目前，當地警方已介入調查。《封面新聞》報導，本月12日一早，有多名重慶網民在社群平台分享影片，稱江北區觀音橋步行街內一處水池的觀賞魚一夜之間大量死亡，密密麻麻的死魚鋪滿整個水池，現場有工作人員正在打撈。

事發地嘉陵公園的水池發出陣陣惡臭，清潔工將打撈起的死魚逐一放進麻袋，經清點發現已有約30個裝滿死魚的麻袋放置在岸邊。清理結束後，池中存活的觀賞魚已寥寥無幾。

這一幕也令當地民眾駐足圍觀，紛紛表示惋惜和疑惑：「這麼漂亮的魚，在這裡已經陪伴了我們好多年了。」「我昨晚（11日晚）還看到牠們活蹦亂跳的，怎麼一夜之間就全沒了？」有民眾猜測「可能是遭惡意投毒」，也有人認為「可能是這一批次的飼料出了問題」。

據悉，該水池由一家私人廠商承包。該廠商在現場接受採訪時表示十分氣憤：「太惡劣了，這麼多生命就這樣沒了！」至於魚群死亡的原因，他表示尚不清楚，警方還在調查，並無奈表示，「這麼多死魚只能全部拉去埋了」。