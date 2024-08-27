長榮桂冠2.0？內地男鬧河北希爾頓酒店未掛五星旗 (有片)

影片大約長1分47秒，發生在河北石家莊的美國連鎖品牌希爾頓酒店。影片可見，一名內地網紅「勃勃」發現該酒店內掛著許多國旗，但沒有中國的五星旗，於是當場向酒店人員抗議，質問為何不掛中國國旗，聲稱「這是一件非常嚴肅的事情」。

他在影片中表示：「你在哪個土地上生活自己不知道？要嘛就趕緊給加上，你也得有中國國旗！這點愛國之心沒有啊？我覺得不應該啊！這東西叫萬國旗……這麼嚴肅的事，你們還能整這出？無論甚麼時候，你要有一顆愛國的心，我覺得這是一個挺嚴肅的事，要不你就現在掛上一面，我現在就坐在這等著！」

「祖國那麼強大不覺得自豪嗎？」

酒店職員最終將所有國旗拆掉，該內地網紅確認所有國旗都被拆除後，就要求酒店指「完事了吧？多掛點咱們國家的東西，你祖國那麼強大，生活在這個地方，不覺得自豪嗎？很自豪啊！多掛點咱們自己國家東西宣傳宣傳，就是我希望你能跟採購去反饋，以後酒店再買這種活動的東西，不是不能支持奧運，選擇的時候謹慎一點，先把自己國家，我們自己值得炫耀的東西、驕傲的東西掛上去，再考慮其他的東西。掛一堆國外的東西，自己國家、家裡的東西那麼好，不知道咋想的。」