長榮桂冠2.0？內地男鬧河北希爾頓酒店未掛五星旗 (有片)

繼巴黎長榮桂冠酒店在奧運期間未有懸掛五星旗而引起內地男子抗議後，類似事件近日再度在內地河北石家莊的希爾頓酒店發生。一名自稱「勃勃不講理」的內地網紅在河北希爾頓酒店內發現懸掛的國旗中缺少五星旗後，當場對酒店人員提出抗議，直言「要不你就現在掛上一面，我現在就坐在這等著！」影片一出，惹來網民關注，有人影片中的內地男子愚昧無知，稱「這些是歐洲國家盃的國旗」。
「這點愛國之心沒有啊？」
影片大約長1分47秒，發生在河北石家莊的美國連鎖品牌希爾頓酒店。影片可見，一名內地網紅「勃勃」發現該酒店內掛著許多國旗，但沒有中國的五星旗，於是當場向酒店人員抗議，質問為何不掛中國國旗，聲稱「這是一件非常嚴肅的事情」。
他在影片中表示：「你在哪個土地上生活自己不知道？要嘛就趕緊給加上，你也得有中國國旗！這點愛國之心沒有啊？我覺得不應該啊！這東西叫萬國旗……這麼嚴肅的事，你們還能整這出？無論甚麼時候，你要有一顆愛國的心，我覺得這是一個挺嚴肅的事，要不你就現在掛上一面，我現在就坐在這等著！」
「祖國那麼強大不覺得自豪嗎？」
酒店職員最終將所有國旗拆掉，該內地網紅確認所有國旗都被拆除後，就要求酒店指「完事了吧？多掛點咱們國家的東西，你祖國那麼強大，生活在這個地方，不覺得自豪嗎？很自豪啊！多掛點咱們自己國家東西宣傳宣傳，就是我希望你能跟採購去反饋，以後酒店再買這種活動的東西，不是不能支持奧運，選擇的時候謹慎一點，先把自己國家，我們自己值得炫耀的東西、驕傲的東西掛上去，再考慮其他的東西。掛一堆國外的東西，自己國家、家裡的東西那麼好，不知道咋想的。」
網民：這是歐國盃國旗
影片在網絡上迅速發酵，不少網民都對該名內地網紅的行為表示不滿，「這些是歐洲國家盃的國旗，真是愚昧無知」、「沒事找事，無病呻吟」、「確實勃勃不講理了」、「這位先生由頭到腳都沒有中國元素，要不要脫光？」不少網民都質疑這樣的行為是否真能提升愛國情感。
继巴黎长荣酒店之后，8月24日，博主勃勃不讲理发布视频称，位于石家庄希尔顿酒店内的“万国旗”中没有中国国旗，之后他与酒店理论，要求酒店当即撤下了这些国旗并对酒店工作人员进行批评教育。— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) August 25, 2024
网友透露，其实仔细观察会发现不仅没有中国，欧洲以外的国家都没有，因为酒店挂的是上个月欧洲杯的国旗。 pic.twitter.com/mJgD9xRISS