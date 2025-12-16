長沙女按摩店脫衣後發現竟是男技師　拒絕時被諷「孤陋寡聞」

不少人喜歡按摩放鬆身心，但長沙近日發生一件突發事件。一名女子到美容店按摩，脫衣後卻發現美容店安排男按摩師，她當場明確拒絕卻遭嘲諷「孤陋寡聞」，甚至稱「小伙子看不上妳，都可以做妳兒子了」，讓她相當崩潰。 根據《長沙政法頻道》，當事人黃女士向媒體投訴稱，本月12日她前往涉事按摩店接受肩頸按摩。當她按流程脫掉上半身衣物時，店內一名疑為女老闆進來為她蓋上毛巾，隨即有人站到她旁邊，直到對方開口說話，她才驚覺對方是男性。 黃女士描述，當時她全裸表示無法接受男按摩師的服務，但對方回應稱，「不要這麼孤陋寡聞，去醫院也有男醫生，去洗腳也有男的」，讓她非常不舒服。

黃女士說當她明確拒絕後，店家雖同意更換女按摩師，但她的心情已轉差。她認為，雖然男按摩師未直接觸碰到她的身體，但未經她同意就進入按摩房，仍感到相當冒犯。 黃女士的丈夫胡先生接到妻子哭著打來的電話後立即趕往按摩店。胡先生指，當他要求對方認錯道歉時，對方卻稱這情況在她們鄉下是「司空見慣」。 記者與黃女士、胡先生前往按摩店了解情況。當記者詢問，「如果脫了上衣按摩的話，你們會安排男技師嗎？」店長稱表示男、女都可以，強調自己當時全程在裡面，「她（黃女士）那上面還蓋著被子，上面是蓋著毛巾的。那技師剛要說的我給你做，她就說我不讓他做，我說我安排女的，然後她就要報警」。

店長承認未經顧客同意 面對記者追問，是否有經顧客同意才安排男按摩師，店長則稱，「她也沒說不行，她也沒告訴我說不讓男技師做」，強調自己從業11年有誠信度，可以退款並要求對方不要再來。 對於黃女士指控遭言語冒犯，店長則指是汙衊，聲稱「我說20歲的小伙子都快能當自己兒子了，她說不安全，他長得精壯，就20歲，怎麼就不安全，而且我在裡頭，你說他在裡頭能把她怎麼的」。經店內其他人勸解，店長最終向黃女士道歉。胡先生也就自己的過激言行致歉。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章