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2024-09-27 11:43:00

長沙2歲女童睡不好被餵符水中鉛毒入院　網民嬲爆：封建迷信害人(有片)

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長沙2歲女嬰睡不好被餵符水中鉛毒入院，網民嬲爆：封建迷信害人。(微博)

長沙2歲女嬰睡不好被餵符水中鉛毒入院，網民嬲爆：封建迷信害人。(微博)

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孩子晚上睡不安穩有許多原因，家人應先釐清成因再尋求解決方法，不應藥石亂投。湖南長沙一名2歲女童，因為睡眠不佳經常驚醒，嫲嫲去求來「靈符」泡水餵女嬰，一年內喂了10次以上，導致女嬰極重度中鉛毒送院。

綜合《人民網》等內地媒體報道，湖南長沙一宗駭人病例，一名2歲女童因為睡眠不佳、經常驚醒，她的嫲嫲到廟求來「靈符」燒後泡水給女嬰喝，一年內喂了10次以上，導致女童極重度中鉛毒。湖南省職業病防治院中毒醫學科主任賴燕醫生表示，女嬰較同齡小孩的身高和體重顯得較小，替女童檢測微量元素，發現血鉛有逾700ug/L明顯超標，屬極重度兒童鉛中毒，需要入院治療。實驗室現場檢測更發現，一張符紙的含鉛量達50毫克。醫生提醒，出現不適應科學就醫，不要擅用偏方或秘方。

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賴燕醫生提醒，出現不適應科學就醫，不要擅用偏方或秘方。(微博) 實驗室現場檢測更發現，一張符紙的含鉛量達50毫克。(微博) 女嬰檢測微量元素，發現血鉛有逾700ug/L明顯超標，屬極重度兒童鉛中毒。(微博)

網民：2024年怎麽還有這種事？

報道曝光後令不少網民嬲爆，紛紛留言狠批女童的嫲嫲迷信符水可治病的做法：「鉛影響智力啊」、「2024年啦，怎麽還有這種事」、「媽耶，這奶奶(嫲嫲)恐怕不是出生在清朝」、「怎麽還有這麽迷信的奶奶啊，我原以為都提高了意識呢」、「奶奶年齡大文化知識薄弱，孩子的父母呢」，亦有很多網民表示小時候亦曾被家人餵「符水」，慨嘆「封建迷信害人呀」。