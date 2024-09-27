長沙2歲女童睡不好被餵符水中鉛毒入院　網民嬲爆：封建迷信害人(有片)

孩子晚上睡不安穩有許多原因，家人應先釐清成因再尋求解決方法，不應藥石亂投。湖南長沙一名2歲女童，因為睡眠不佳經常驚醒，嫲嫲去求來「靈符」泡水餵女嬰，一年內喂了10次以上，導致女嬰極重度中鉛毒送院。

綜合《人民網》等內地媒體報道，湖南長沙一宗駭人病例，一名2歲女童因為睡眠不佳、經常驚醒，她的嫲嫲到廟求來「靈符」燒後泡水給女嬰喝，一年內喂了10次以上，導致女童極重度中鉛毒。湖南省職業病防治院中毒醫學科主任賴燕醫生表示，女嬰較同齡小孩的身高和體重顯得較小，替女童檢測微量元素，發現血鉛有逾700ug/L明顯超標，屬極重度兒童鉛中毒，需要入院治療。實驗室現場檢測更發現，一張符紙的含鉛量達50毫克。醫生提醒，出現不適應科學就醫，不要擅用偏方或秘方。