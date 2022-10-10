雙十講話｜蔡英文：願與北京尋找維持台海和平穩定方法

今日是台灣「雙十節」，台灣的蔡英文總統發表講話，期待兩岸恢復通關後，逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢，並重申在理性、平等及相互尊重下，願意與北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法，「這是我們的共同責任」。

蔡英文：站穩「四個堅持」的立場

蔡英文在講話中強調，在其任期最後兩年，台灣要持續站穩「四個堅持」的立場，並要在經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力上，打造更精實的「四大韌性」，將台灣打造得更加強韌。

在兩岸問題上，蔡英文重申，「台海和平穩定，是兩岸關係發展的基礎」，惟近年北京當局日益升高的軍事恫嚇、外交打壓、貿易阻撓等，已威脅到台海及區域和平穩定的現狀。

蔡英文認為，兩岸立場分歧，不僅是歷史因素，更在於民主發展上的背道而馳，呼籲北京當局不要因為台灣活躍的民主體制而有所誤判，誤認台灣人民對民主自由的堅持是可以妥協，進而試圖利用政黨之間的激烈競爭來分化台灣社會，「這樣的思維和做法，無助於兩岸關係，只會讓兩岸更行更遠」。

蔡英文：兵戎相見絕對不是兩岸的選項

蔡英文除了表示願與北京當局尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法之外，又呼籲北京當局，「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，強調只有「尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的根本」。

去年提出「四個堅持」被國台辦轟「兩國論」

蔡英文曾在去年雙十節就兩岸政策提出「四個堅持」，分別是「永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持『中華民國』與中華人民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志」。當時國台辦發言人馬曉光炮轟蔡英文「赤裸裸地販賣『兩國論』」，是在「鼓吹台獨、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實」。