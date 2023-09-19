雲南女子狂咳半月痰中帶血絲 氣管拉出8cm水蛭　醫生：或飲用山泉水所致

據《紅星新聞》報導，日前文山60歲村民韋某，來到文山州中醫醫院肺病科就診，胸部CT顯示氣管內見稍高密度影，其咳嗽、咳血不排除與此相關，醫生在和患者家屬溝通病情後進行手術治療，通過內視鏡探入支氣管，竟然在她聲門處發現一條水蛭。

內地雲南文山一名女子咳嗽長達半個月不癒，甚至咳到痰中出現血絲，趕忙就醫檢查，醫生竟從她氣管內拉出一條長達8cm的水蛭，懷疑是喝山泉水惹的禍。

水蛭吸附在氣管壁上

據《紅星新聞》報道，日前文山60歲村民韋某，來到文山州中醫醫院肺病科就診，胸部CT顯示氣管內見稍高密度影，其咳嗽、咳血不排除與此相關，醫生在和患者家屬溝通病情後進行手術治療，通過內視鏡探入支氣管，竟然在她聲門處發現一條水蛭。由於水蛭身上有吸盤，會緊密吸附在氣管壁上，如果直接用鉗子生拉硬扯，會損傷患者氣道，引起氣管粘膜損傷等併發症，若不慎把水蛭扯斷吸盤還殘留在體內又得動第二次手術，最終透過全麻無痛支氣管內視鏡將水蛭完整取出，經測量這條水蛭體長約8cm。

院方表示水蛭取出後，韋某咳嗽、咳痰、痰中帶血及喉間異物感消失，很快就恢復正常，精神狀態良好，目前已恢復健康並出院。肺病科李獻榮主任稱，該患者發病前曾在山間勞動，飲用過未經處理的山泉溝渠水，推測因此把水蛭一起喝下肚。醫師提醒，在外出遊玩或到野外時，儘量不要直接飲用未經處理、過濾的山泉或溪水，以免喝到寄生蟲及其蟲卵；在露營、野炊時，也要將水煮沸後再喝。喝了生水之後若發現身體出現異樣，應儘快就醫，以免延誤治療。

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