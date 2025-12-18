雲南村莊規定「外省結婚」罰千五蚊　網民：1925年嗎？

雲南臨滄一處村莊近日張貼的告示引發網友熱議，內容規定「外省結婚交1,500元人民幣（約369港元）」，就連未婚住在一起每年也要繳500元人民幣（約123港元），被批評帶有地域歧視且涉嫌違法。

根據網絡流傳的圖片顯示，這份告示除了針對外省結婚、未婚同居設立罰款,還包含多項收費規定，包括「從結婚到生小孩不足月罰款3,000元」、「夫妻吵架幹部來處理罰500元／人」、「外寨喝酒吵鬧3,000至5,000元」、「未婚先孕罰款3,000元」，以及「在村裏（群裏）招搖（造謠）無證無據罰款500至1000元」等內容。