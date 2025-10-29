雲南民居做白事搭棚拖垮圍牆　6人來弔唁慘遭壓死

雲南省昭通市上個月發生一宗嚴重的意外事件，當地一村民家在辦理喪事時，圍牆突然倒塌，造成6人當場喪生。悲劇發生在9月10日，當時25歲的呂珂宇獨自前往親戚家參加喪禮，與其他親友在院子中用餐，卻不幸遭遇圍牆倒塌的意外。

受鈍性外力衝擊而死亡

據《紅星新聞》報道，這面高約三米的圍牆在傍晚時分毫無預警地倒下，導致呂珂宇及其53歲姑姑呂國瓊等5人喪命，另有多人受傷。

根據警方的鑑定報告，呂珂宇因遭受鈍性外力衝擊而死亡，而她的姑姑則因雙重創不幸去世。事發後，家屬對事故原因表示懷疑，並要求官方進行詳細調查。當地政府已經出具報告，但對於事故的具體原因仍不便透露，讓家屬感到失望。