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中國
2024-07-26 15:15:41

颱風格美過後福建驚現生蠔帶　大批民眾冒險搶挖（有片）

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颱風格美過後福建驚現生蠔帶　大批民眾冒險搶挖

颱風格美於25日晚7時50分登陸福建莆田，隨後減弱為熱帶風暴，不料颱風前腳剛走，福州海邊驚現大量生蠔，當地民眾隨即相揪組團狂撿，實現「海鮮自由」。

網傳影片中，海邊礁岩上滿是大大小小生蠔，當地民眾攜家帶眷，或找來親朋好友一起撿拾，只見大人小孩拎着麻袋、水桶出動，甚至有人直接拿着大魚網趕來撿便宜，現場好不熱鬧。

「風大浪大魚貨越多」

影片拍攝者施女士接受《搜狐千里眼》採訪，稱應該外海養殖場禁不住颱風被打上岸來，「風大浪大魚貨越多」，但她強調這是有危險的，本地人知道如何規避，建議外地人最好不要去參與。

據「中國天氣網」消息，中央氣象台26日06時發布颱風橙色預警，稱格美已於25日晚上9時由颱風級減弱為強熱帶風暴級，26日早晨5點鐘其中心位於福建省福州市永泰縣境內，就是北緯25.8度、東經118.6度，最大風力有10級（28米/秒），中心最低氣壓為977帕斯卡。

未接到人員傷亡報告

預計，格美將以每小時20公里左右的速度向北偏西方向移動，並將於25日夜間由福建移入江西，而後繼續北上，強度逐漸減弱。

福建省防汛抗旱指揮部消息，截至26日6時，颱風格美已造成福建省7個設區市59個縣（市、區）721個鄉鎮62.86萬人受災。目前災情還在進一步發展中，未接到人員傷亡和重大災情險情報告。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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登革熱｜症狀、傳播途徑、避免蚊子叮咬、預防方法。（衞生署衞生防護中心FB）

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