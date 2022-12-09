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中國
2022-12-09 13:54:00

首架國產C919客機交付東航　機身印有「全球首架」字樣 (有片)

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中國首架自行研製的民航客機C919早上在上海起飛，交付予中國東方航空。飛機註冊號選用B-919AB代表中國民航飛機，919和型號名稱契合，A則有首架之意，凸顯這一全球新機型、全球首架的非凡意義。

首架國產C919客機上海起飛，交付東航。(Twitter)

首架國產C919客機上海起飛，交付東航。(Twitter)

東航去年3月與中國商用飛機公司簽署採購合約，首批引進5C919客機。首架交付的C919機身除了印有東航標誌及客機型號，還有「全球首架」的中英雙語紅色標識。3位資深機長操作下，客機載著80名乘客，早上約1140分由上海浦東國際機場起飛，20分鐘後降落上海虹橋國際機場。

首架交付的C919機身除了印有東航標誌及客機型號，還有「全球首架」的中英雙語紅色標識。(Twitter) 首架交付的C919機身除了印有東航標誌及客機型號，還有「全球首架」的中英雙語紅色標識。(Twitter) 首架交付的C919機身除了印有東航標誌及客機型號，還有「全球首架」的中英雙語紅色標識。(Twitter) 首架交付的C919機身除了印有東航標誌及客機型號，還有「全球首架」的中英雙語紅色標識。(Twitter)

預計明年上半年投入載客營運

C919客機由國有企業中國商用飛機製造，是中國第一款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式大型民航客機，有158168個座位，主打中短程航線，碳排放較同類飛機少一半，最大航程達5,555公里。在20175月成功首飛，今年9月獲中國民航局頒發合格證。交付後，客機將開展100小時以上空機驗證試飛，預計明年上半年投入載客營運。

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