馬斯克星鏈過境反射陽光　河南夜空驚現「銀河號列車」

據《大河報》報道，河南省婦女兒童發展中心天文館館長李德範證實，這些引發熱議的神秘光點並非不明飛行物，而是馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索技術公司（SpaceX）發射的「星鏈」衛星群。

網傳影片顯示，光點成串出現時間為6日晚間6點半至7點半之間，至少有十幾個光點整齊排成一排，懸掛在夜空中，疑似還在移動，蔚為壯觀。同一時段，山東、陝西等地民眾也目擊相同現象。

李德範解釋，星鏈衛星在軌道運行時，太陽能面板角度變化會反射太陽光形成亮點：「觀測這些衛星的最佳時間通常在傍晚和清晨，因為這兩個時段大氣層上方較亮，星鏈成串出現特別醒目。」

這並非民眾首次目擊星鏈衛星過境奇觀。一年多前安徽合肥也曾出現類似景象，隨着低軌衛星數量持續增加，「星鏈過境」現象近年來日趨常見。