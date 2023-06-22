駕車1小時只行1公里 近5年最旺「端午節」 估計1億人次出遊 豪花370億元人民幣

大陸端午節三天連假正式開始，多地再現車潮人潮，從昨日(21日)下班開始迎來出行高峰期，有人駕車1個小時，只走了1公里路程，甚至有乘客索性落車，拎著行李去趕搭高鐵，中國旅遊研究院預測，今年端午節出遊會達1億人次，創造370億元人民幣(約403.5億港元)。

多個城市交通極度擠塞

綜合陸媒報道，不少網友分享的地圖即時路況顯示，北京、成都、昆明等多個城市中心城區線路均呈紅色擁堵狀態，甚至已經紅得發黑，這表示極度擠塞。海南有民眾表示，自己駕車走了1個小時，一看里程，才剛剛過了1公里，從白天開到黑夜，還沒出海口；在湖南長沙高鐵南站，也能看到有些趕高鐵的乘客，為了不誤點，不得不從計程車上下來，推著行李箱一路小跑到車站。

不只高速公路交通塞到爆，為期5天的鐵路端午小長假運輸啟動，自21日至25日，全大陸鐵路預計發送旅客7,100萬人次，日均發送旅客1,420萬人次，其中22日為客流最高峰日，預計發送旅客約1,600萬人次。