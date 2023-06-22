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2023-06-22 18:42:13

駕車1小時只行1公里 近5年最旺「端午節」 估計1億人次出遊 豪花370億元人民幣

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大陸端午節三天連假正式開啟，多地再現車潮高速公路如大型停車場。（網上圖片）

記者李宗芳／綜合報導

大陸端午節三天連假正式開始，多地再現車潮人潮，從昨日(21日)下班開始迎來出行高峰期，有人駕車1個小時，只走了1公里路程，甚至有乘客索性落車，拎著行李去趕搭高鐵，中國旅遊研究院預測，今年端午節出遊會達1億人次，創造370億元人民幣(約403.5億港元)。

今年端午節假期預估1億人次，旅遊消費達370億元人民幣。（網上圖片）

今年端午節假期預估1億人次，旅遊消費達370億元人民幣。（網上圖片）

多個城市交通極度擠塞

綜合陸媒報道，不少網友分享的地圖即時路況顯示，北京、成都、昆明等多個城市中心城區線路均呈紅色擁堵狀態，甚至已經紅得發黑，這表示極度擠塞。海南有民眾表示，自己駕車走了1個小時，一看里程，才剛剛過了1公里，從白天開到黑夜，還沒出海口；在湖南長沙高鐵南站，也能看到有些趕高鐵的乘客，為了不誤點，不得不從計程車上下來，推著行李箱一路小跑到車站。

不只高速公路交通塞到爆，為期5天的鐵路端午小長假運輸啟動，自21日至25日，全大陸鐵路預計發送旅客7,100萬人次，日均發送旅客1,420萬人次，其中22日為客流最高峰日，預計發送旅客約1,600萬人次。

多區出現「人从」現象

在端午節假期首日，大陸多地景區出現「人从」現象，比如在泰山景區，網友曬出的現場照片顯示，到處都是遊客，人山人海，網友調侃「這是來趕大集」；北京動物園早上7時，門前已排滿遊客，大貓熊館外排隊隊伍更長達數百公尺；上海迪士尼也「爆園」，放眼望去全是人頭攢動。

中國旅遊研究院最新數據顯示，今年端午節假期預估1億人次，旅遊消費達370億元人民幣，與去年同期相比出遊人數增加30%，消費增加43%，還有望突破2019年同期水準，堪稱近5年最火「端午」，以周邊遊、近程遊為主，北京、杭州、廣州、成都、青島將成為熱門目的地。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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