騙案｜「幫忙升級手機支付寶」3年騙好朋友兼同事17萬

上海一名女子遭同事兼閨密利用其不識字的弱點，在三年期間從她手機上偷偷轉走17萬元人民幣（約18.5萬港元）工資，戶口最終僅餘10元人民幣。嘉定區人民法院日前宣判，被告馮楠因詐騙罪及盜竊罪被判處有期徒刑13年。
被判有期徒刑13年
據央視《一線》節目報道，2024年11月，在上海浦東打工的高先生接到妻子李佳夢（化名）房東催交租的電話，讓他感到困惑。李佳夢每月收入5,000多元人民幣（約5,452港元），平時開支不大，難以理解無法繳交房租。經高先生勸說，李佳夢同意讓他查看銀行卡，結果發現戶口僅餘10元人民幣，進一步翻查轉帳記錄，赫然發現一個熟悉名字-馮楠（化名），即李佳夢口中的「最好朋友」。
利用事主不識字弱點犯案
2021年，李佳夢從河南老家來到上海打工，第一份工作是照顧寵物，而公司接待人員正是馮楠。由於李佳夢不識字且性格內向，馮楠透過頻繁互動迅速拉近距離，並以「教投資」為由輕鬆取得李佳夢的支付寶帳號和密碼。
李佳夢回憶，每次出糧後兩日，馮楠總會主動約她外出。見面時，馮楠會找各種藉口拿走她的手機，聲稱「支付寶需要升級，我幫你升級一下」，實際上是在轉帳或小額貸款。由於不識字，李佳夢從未使用金融類Apps，也從未懷疑馮楠。
當李佳夢收到銀行簡訊詢問時，馮楠會謊稱是垃圾簡訊或詐騙簡訊，要求她刪除。高先生表示，妻子每月開銷不大，月收入5,000元人民幣，房租約500元人民幣，馮楠可能算準這點，每次轉走約4,000元人民幣，給李佳夢戶口留1,000元人民幣維持基本生活。
檢察官調查發現，馮楠最初轉帳十分謹慎，從20元人民幣的試探性小額操作開始，後來「膽子越來越大」。在兩人相識的幾年裡，馮楠幾乎轉走李佳夢所有工資，累計金額達17萬元人民幣，騙來的錢全部被她揮霍掉。
上海市嘉定區人民檢察院最終以詐騙罪及盜竊罪起訴馮楠至嘉定區人民法院。一審法院認可檢察院認定的事實和適用法律，判處被告人馮楠犯詐騙罪有期徒刑10年2個月，犯盜竊罪有期徒刑4年6個月，合計執行有期徒刑13年。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章