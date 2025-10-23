騙案｜「幫忙升級手機支付寶」3年騙好朋友兼同事17萬

上海一名女子遭同事兼閨密利用其不識字的弱點，在三年期間從她手機上偷偷轉走17萬元人民幣（約18.5萬港元）工資，戶口最終僅餘10元人民幣。嘉定區人民法院日前宣判，被告馮楠因詐騙罪及盜竊罪被判處有期徒刑13年。 被判有期徒刑13年 據央視《一線》節目報道，2024年11月，在上海浦東打工的高先生接到妻子李佳夢（化名）房東催交租的電話，讓他感到困惑。李佳夢每月收入5,000多元人民幣（約5,452港元），平時開支不大，難以理解無法繳交房租。經高先生勸說，李佳夢同意讓他查看銀行卡，結果發現戶口僅餘10元人民幣，進一步翻查轉帳記錄，赫然發現一個熟悉名字-馮楠（化名），即李佳夢口中的「最好朋友」。

利用事主不識字弱點犯案 2021年，李佳夢從河南老家來到上海打工，第一份工作是照顧寵物，而公司接待人員正是馮楠。由於李佳夢不識字且性格內向，馮楠透過頻繁互動迅速拉近距離，並以「教投資」為由輕鬆取得李佳夢的支付寶帳號和密碼。 李佳夢回憶，每次出糧後兩日，馮楠總會主動約她外出。見面時，馮楠會找各種藉口拿走她的手機，聲稱「支付寶需要升級，我幫你升級一下」，實際上是在轉帳或小額貸款。由於不識字，李佳夢從未使用金融類Apps，也從未懷疑馮楠。