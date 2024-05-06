高速公路驚現「數公尺長裂縫」　交通部門：因為下雨下得蠻狠

中國廣東梅大高速日前路面坍塌，已知造成48人死亡，災害原因還在調查中。近日有網友發文稱，湖南常德至張家界的安慈高速公路出現裂縫，對此當地交通運輸局人員證實此事，並稱是因為「下雨下得蠻狠」。
縫隙最寬處或可伸進成人手掌
據網友上傳照片顯示，該路段柏油路面出現2道長長裂縫，目測估算至少綿延有數公尺長，縫隙最寬處或可伸進成人手掌。據該網友發佈文章稱，涉事地點為安慈高速77公里處，雙向路段出現裂縫，有關部門已趕到現場處理，途經車輛需要繞行。
《極目新聞》記者6日致電常德市交通運輸局，接線人員證實網傳安慈高速道路出現裂縫屬實，涉及路段為石門段附近。對於高速公路面為何會出現裂縫？該工作人員回覆稱「下雨下得蠻狠」。
另常德高速交警工作人員表示，安慈高速石門段因出現裂縫雙向封閉，從石門縣收費站開始封閉，張家界慈利往常德安鄉方向可以在石門苗市收費站下高速，繞行至臨澧南收費站再上高速，除了涉事路段，其餘路段正常通行。
公路總投資102.51億元人民幣
公開資料顯示，安鄉至慈利高速公路位於常德市和張家界市轄區內，是湖南省規劃的「七縱九橫三環」高速公路網的重要組成部分，全長121.14公里，途經常德市安鄉、津市、澧縣、臨澧、石門和張家界市慈利等市縣。按雙向四車道高速公路標準修建，設計時速為100公里，總投資102.51億元人民幣，歷時三年建設，於2021年12月31日正式通車。
據《常德日報》報導，常德市交通運輸局局領導5月4日分別帶隊，赴全市各地開展交通運輸基礎設施保安保通督導檢查，現場照片中有工作人員在出現裂縫的柏油路面查看情況。文中稱，在轄區內開展全面自查自糾，刻汲取「廣東梅大高速5.1塌方」災害事故教訓，全面排查治理各類安全隱患，確保交通運輸行業安全穩定。
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