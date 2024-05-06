高速公路驚現「數公尺長裂縫」　交通部門：因為下雨下得蠻狠

中國廣東梅大高速日前路面坍塌，已知造成48人死亡，災害原因還在調查中。近日有網友發文稱，湖南常德至張家界的安慈高速公路出現裂縫，對此當地交通運輸局人員證實此事，並稱是因為「下雨下得蠻狠」。

縫隙最寬處或可伸進成人手掌

據網友上傳照片顯示，該路段柏油路面出現2道長長裂縫，目測估算至少綿延有數公尺長，縫隙最寬處或可伸進成人手掌。據該網友發佈文章稱，涉事地點為安慈高速77公里處，雙向路段出現裂縫，有關部門已趕到現場處理，途經車輛需要繞行。

《極目新聞》記者6日致電常德市交通運輸局，接線人員證實網傳安慈高速道路出現裂縫屬實，涉及路段為石門段附近。對於高速公路面為何會出現裂縫？該工作人員回覆稱「下雨下得蠻狠」。

另常德高速交警工作人員表示，安慈高速石門段因出現裂縫雙向封閉，從石門縣收費站開始封閉，張家界慈利往常德安鄉方向可以在石門苗市收費站下高速，繞行至臨澧南收費站再上高速，除了涉事路段，其餘路段正常通行。

