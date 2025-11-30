麋鹿｜上古神獸失而復得 「四不像」的傳奇重生

「似鹿非鹿，似馬非馬，似牛非牛，似驢非驢，乃眾神獸之首。」說的是中國古代神話中的「四不像」。「四不像」在現實中確有原型，是中國特有的珍稀物種——麋鹿。 這個在中國生活繁衍了數百萬年的動物，曾經一度流失海外，造成本土滅絕。如今失而復得獲得重生，背後有一段傳奇故事…… 文章出處：「當代中國」網站 中國特有鹿種 一度流失海外本土滅絕 家知道近代以來有不少文物流失海外，殊不知歷史上還有動物流失海外，事件主角便是麋鹿。 麋鹿是中國特有的鹿科物種，起源於數百萬年前，曾廣泛分布於黃河和長江流域的溫暖濕潤地帶。但歷代以來，地球經歷氣候變化，加上人口增加、狩獵捕殺，麋鹿數量迅速衰減。到了清末，只剩下數百隻，被豢養在北京的皇家園林南海子。

這些麋鹿吸引了西方人的注意，先有法國博物學家阿芒·大衛取得鹿皮和頭骨，確認這是西方從未發現的新種，並將其命名為「大衛鹿」；後有各國人士明索暗購弄走麋鹿；八國聯軍攻入北京後，麋鹿更被劫殺一空，造成本土滅絕。 英國貝福特公爵赫布蘭德·羅素不忍看到麋鹿慘狀，於是在19世紀尾聲，花費重金從世界各地購買了18頭麋鹿，並飼養在英國的烏邦寺莊園內。這18頭麋鹿成為了現在全世界所有麋鹿的「祖先」。 二戰時，烏邦寺莊園已有麋鹿255頭，為了避免戰火徹底摧毀莊園與麋鹿，貝福特公爵的子孫開始向全世界的大型動物園轉讓麋鹿。

保護麋鹿三步走 形成全球最大野生種群 新中國成立後，一直希望麋鹿重返家園。1985年起，國家先後從英國引進77隻麋鹿，安置於北京的南海子麋鹿苑及江蘇大豐的麋鹿國家級自然保護區。 麋鹿回家了，但人們對於這個動物已經很陌生。為了了解牠，工作人員做了不少努力。例如研究相近的野生動物，精心搭配食譜和富含益生菌的飼料，並在保護區內引入清潔水源、種植優質牧草，創造寬敞的活動空間。精心照料下，麋鹿再次「紮下了根」，數量也快速提升。 專家們同時在全國考察，於海南、河北、江西等地建立遷地保護地，先後將數百隻麋鹿輸送過來。不單擴大生存空間，同時提高種群的遺傳多樣性。

但圈養保護還不夠，野外放歸、恢復野生種群才是最終目的。 998年，湖北石首保護區的圍欄被洪水衝垮，幾隻麋鹿竟然遊過長江，在東洞庭湖安了家，從此形成了自然野化種群。同時，江蘇大豐保護區先後進行了幾次野放實驗，都得到了不錯的成效。 從種群復壯，到遷地保護，再到野化放歸，麋鹿保護完成了「三步走」。如今，中國麋鹿數量已經增長到1.5萬頭，其中野生種群達6處，數量超過6,000頭，形成世界上規模最大的野生麋鹿種群。

從「大衛鹿」到Milu 見證保育成效 保護麋鹿當然也少不了高科技的幫助。首先是全方位的觀測及監測。從望遠鏡、紅外相機，到無人機、北斗衛星定位項圈，監測設備這些年愈來愈高級，形式也愈發立體。 例如石首的保護區就建立了全方位數據監測系統，利用無人機定時巡查，收集鹿群的活動習慣、生長周期、產仔期等數據，及時掌握生長狀況。系統也能監測整個環境，當有人或動物翻越圍欄時，第一時間就能捕捉，並將消息傳送至信息中心，供工作人員立即處理。