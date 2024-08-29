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2024-08-29 11:47:00

黑神話：悟空｜江西景區製雕像展出3日遭小孩攀爬「踩斷手」　翌日即修復

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黑神話：悟空｜江西景區製雕像展出3日遭小孩攀爬「踩斷手」　翌日即修復

黑神話：悟空｜江西景區製雕像展出3日遭小孩攀爬「踩斷手」　翌日即修復

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內地首款3A遊戲《黑神話·悟空》風靡全球，而內地各地也出現悟空文旅熱潮，山西太原清源水城上週才命人耗費三日三夜打造一尊「黑神話悟空」雕像，沒想到在展出3日就遭小朋友攀爬而踩斷了手。

據《九派新聞》等報道，事發於太原清源水城，當地為免費景點不收費。當地位於山西省太原市清徐縣森泰大街與牌樓街交叉口東北100米，是太原市的一個新晉網紅打卡地。而這座黑神話悟空雕像高3.2公尺，是景區委託專人經過三日三夜趕工雕刻完成，於8月25日正式亮相展出。

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黑神話：悟空雕像需要1日修復 黑神話：悟空雕像高3.2公尺 黑神話：悟空太原清源水城雕像展出3日就被小朋友踩斷手

景區連夜修復悟空雕像

有內地網友27日在社交平台表示，當晚大約八點左右到達現場時，目睹了一名家長竟讓孩子爬上雕像，而回到家不久後，便看到了雕像損壞的消息。

還有網民表示，雕像旁邊有水池，孩子們在旁邊玩耍有安全隱患。

28日上午，清徐縣東湖街道辦事處工作人員回應稱，清源水城是全開放景區，而黑神話悟空雕像剛建成，當地人也比較多。而雕像被打卡遊客損壞後，已連夜修復斷裂處，「在那邊都圍起來了，也有專門的人在監察」。另外《新京報》也致電詢問景區，工作人員證實於27日被踩斷，並稱「孩子們上去拍照踩斷，28日早上6點修好的」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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