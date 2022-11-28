「基本實現社會面清零」 烏魯木齊今起逐步放寬封控措施

封控過百天的新疆烏魯木齊今起逐步有序恢復鐵路、民航、巴士、的士等公共交通，以及低風險區的商場超市、藥房、餐廳、加油站、銀行、郵政局、公園等，但暫不能堂食，且開放場所要採取人流管制措施，原則上不超過最大接待量的50%，並嚴格落實測溫、戴口罩、掃場所碼、查驗健康碼等。全市恢復生產、生活秩序期間，仍要每日一次全民核酸檢測；民眾落樓或出小區活動時，要佩戴N95以上防護等級口罩。低風險區民眾仍暫未能跨區縣活動。

烏魯木齊：低風險區非完全無風險 不可放鬆

烏魯木齊市委宣傳部部長隋榮昨指出，經過全市上下不懈努力，疫情防控工作取得階段性重大成果，基本實現社會面清零目標，前日開始逐步有序恢復低風險區生活秩序。但隋榮同時指出，全市仍有一定數量的高風險區，低風險區也並非完全無風險，防疫成果仍需進一步鞏固，「大家切不可放鬆警惕，降低防控標準和要求」，要持續做到動態清零。

隋榮又強調，「我們時刻關注、高度重視市民朋友反映的相關問題」，正加緊研究制定一攬子助企惠民紓困「政策包」，若有新意見、建議、困難訴求，「歡迎本著實事求是、合理合規的原則，隨時到所在社區登記，我們和大家一起商量、共同研究解決」。

快遞業人員閉環管理 黨政機關人員兩點一線

另外，隋榮今日補充，明日(29日)起對從業人員統一安排食宿、嚴格閉環管理、落實核酸檢測等防控措施前提下，恢復快遞物流企業運行，為低風險區民眾提供點對點配送服務；居住地和工作地均為低風險區的黨政機關、企業事業單位工作人員，向所在社區報備，經評估排除風險後，可以點對點上下班，上班期間不堂食、下班後不聚會、路途中不前往高風險區，嚴格做到閉環管理；為了方便民眾出行，各區縣都配備了一定數量的巴士，在區縣範圍內運行、暫不跨區，民眾可搭巴士前往轄區內低風險區購物、辦事。