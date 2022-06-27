「女人腳臭是男人5倍」廣告違法 P&G被罰款70萬人民幣

跨國日用品公司P&G(內地稱「寶潔」)今年3月在微信公眾號「寶潔會員中心」發表一篇題為《女人腳臭是男人的5倍？不信現在聞一下》的產品推廣文章，惹內地輿論狂轟歧視女性甚至「侮辱全體中國女性」。廣州市黃埔區市場監督管理局調查後，近日認定P&G方面違反廣告法中的「廣告不得有妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚的情形」等，對涉事的P&G「廣州寶潔有限公司」罰款70萬元(人民幣，下同)。

廣州寶潔涉事廣告「違背社會良好風尚」

涉事文章以「四個真相」總結女人比男人更臭，涉及足部、胸部、頭髮和內褲，所使用的字眼和插圖都充分展示出對女人的貶低和嫌棄。相關行政處罰書顯示，廣州寶潔在今次事件中除了「有妨礙社會公共秩序或者違背社會良好風尚的情形」，還違反了廣告法中「使用數據、統計資料、調查結果、文摘、引用語等引證內容，應當真實、準確，並表明出處」。

涉事廣告引用數據資料與出處不一致

行政處罰書指，廣州寶潔就涉事文章所引用的數據、統計資料、調查結果等，向黃埔區市監局提供了出處，該局核對後發現，涉事文章引用的相關資料，不止無標明出處，還與原資料內容「不完全一致」。

該局本月15日已向廣州寶潔發出行政處罰聽證告知書，廣州寶潔未有在限期前作出陳述或提出申辨，亦未要求進行聽證。鑑於涉事文章引起多家媒體報道，造成較大社會影響，但廣州寶潔已主動改正，刪除廣告，註銷公號，積極配合調查，故作出「責令停止發布違法廣告」及罰款70萬元的行政處罰。