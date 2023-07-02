「孩子報讀新聞系就把他打暈」　內地網紅名師惹火言論引文科生共鳴

記者陳怡伶／綜合報道

在抖音擁有1700萬粉絲的內地網紅名師張雪峰，日前在直播中稱「如果孩子非要讀新聞系，我一定把他打暈！」等爭議言論，引發網上論戰。內地官媒與多名大學教授批評其言論功利偏激，但卻有許多正在苦苦找工作的文科畢業生卻認為他「說大實話」。

「可以把它當愛好但別當職業」

近日，內地高考成績陸續出爐，許多家長及學子正在為如何填報大學志願而煩惱。網紅高考志願填報名師張雪峰，近日就在一場直播中回答一名理科生家長的提問時，聽到孩子高考理科590分，有意報考四川大學新聞學專業時，一臉不可置信地表示「你閉眼摸一個專業都比它好！別報新聞好吧」，他接着說，「如果我是家長的話，這孩子非要報新聞學，我一定會幹一個事，就是把他打暈」、「你可以把它（新聞）當愛好，但別當職業」。

此話一出，不少新聞系教授出面駁斥張雪峰的發言，重慶大學教授張小強在微博寫道，「朋友們！千萬別被這樣的網紅忽悠（糊弄）」；廈門大學教授鄒振東也稱，「不要輕信他（張雪峰）的結論」。

網紅名師張雪峰，在直播中稱「如果孩子非要讀新聞系，我一定把他打暈！」引發網上論戰。（圖／翻攝微博@鯨視頻）

官媒：任何專業都有價值

官媒《人民日報》也抨擊稱：「任何專業都有價值，不能以就業率論之」。教育部主管的《中國教育報》更在頭版刊文：「所謂的人生規劃導師，憑藉對專業、高校、就業情況的片面認知就指導考生，極不負責」。

張雪峰事後在微博發文稱自己沒有針對任何專業，僅根據就業情況給建議，「普通老百姓，如果家境優渥，選擇更多，不存在錯不錯的問題！但大多數的家庭，條件沒有那麽好，選專業就要選適合自己的，能讓自己吃上飯的！而不是照本宣科，不考慮實際情況」。