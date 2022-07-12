「禁足」首日逾900人違規 澳門2人落街跑步講電話被檢控

澳門昨起一連7天展開「相對靜止管理」，非緊急、必要不得外出，外出須戴KN95或以上標準的口罩。澳門警方昨早聯同多個政府部門在全澳各區巡查，向最少905人作出勸喻，包括跑步、閒坐公園、帶寵物外出及無戴好口罩等人士，至傍晚開始直接檢控，最少2人因跑步及閒坐戶外不戴口罩講電話而收告票，最高可判囚2年或每天罰款240澳門元。

澳門前日新增59宗本土感染，累計1,526宗。全澳昨起只有從事維持社會必要運作行業的人士，包括醫療、物資運輸、超市、食肆等，可持政府簽發的「特許工作證」搭巴士，民眾來往醫院看病、覆診等亦可以乘搭。不過，有長者昨欲搭巴士到山頂醫院覆診，即使出示相關證明亦被拒絕上車。澳門交通局交通管理廳回應稱，乘客上車只要出示紙本或電子資料即可，「與巴士員工溝通就可以，我相信問題不大」。

山頂醫院則呼籲民眾，不要擔心無法搭巴士去醫院求醫，耽誤治療會對病人造成二次傷害，又提醒民眾搭車前最好取得預約證明或就診證明。另外，據報網上有人炒賣或求購特許工作證，澳門警方指，已發出約6.3萬張特許工作證，並提醒買賣、偽造或使用他人的特許工作證或須負刑責，勿以身試法。

台新增個案少於2萬 近69天新低

內地本土疫情方面，前日新增352宗感染，包括山東80宗、上海69宗、江蘇61宗、廣東32宗。台灣昨新增19,051宗本土確診，近69天最低，另新增96宗死亡個案。