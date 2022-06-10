「龍舟水」落不停 湖南廣西暴雨17死4失蹤

內地「龍舟水」不停歇，華南及西南一帶持續暴雨，其中湖南截至周三已致10死、3失蹤，179.45萬人受災，廣西亦最少7死、1失蹤。氣象部門預計，未來幾日，暴雨繼續肆虐廣東、湖南、江西、福建、廣西、雲南等地，其中湖南局部地區未來5日雨量或高達320毫米。

中國氣象局介紹，每年5月下旬至6月上旬，冷暖氣流在華南一帶交匯，造成一場又一場暴雨，而由於時值端午節龍舟競渡，加上為了方便統計，氣象部門就將每年5月21日至6月20日之間的降雨稱為「龍舟水」。

湖南省政府指出，今年入汛以來，全省降雨量比常年多逾兩成，特別是上月28日以來，雨量比常年多一倍，且幾乎波及全省，其中本月1至6日雨勢最強，導致大批工農基礎設施嚴重受損，影響供水、供電、通訊、交通等。截至周三，全省有2,766間房屋倒塌或嚴重損毀，144.24萬畝農作物受災等，直接經濟損失達40.74億元人民幣。

湖南省氣象局則預計，今起至下周三，湖南中部、南部仍有暴雨，局部地區特大暴雨，1小時雨量最高或超過90毫米，須重點防範山洪、地質災害。

廣西4村多處山泥傾瀉釀7死

廣西方面，全省上周五起廣泛暴雨，平均雨量達76.5毫米，西江梧州前日早上更出現20.31米洪峰水位，超出警戒水位1.81米，為2至5年一遇洪水。西江洪峰已經順利過境廣西，惟廣西暴雨仍然持續。北流市新豐鎮、隆盛鎮等地昨日暴雨，其中新豐鎮24小時雨量達275.2毫米，兩鎮4條村多處山泥傾瀉，造成最少7死1失蹤。廣西氣象局預計，省內雨勢今起增強，雨帶集中於北部、中部及沿海地區，至下周二往南移動。