10蚊1克收購14歲仔黃金　竟獲網民大讚「良心老闆」(有片)

國際黃金價格波動，帶動內地黃金交易活躍，許多金舖的黃金收購處排長隊。昨日(23日)四川雅安天全縣一名年約14歲男孩，攜帶總重72克、市值約7萬元人民幣(下同)的黃金首飾到一間金舖售賣，老闆對金飾來源存疑，但怕男孩找上不正規渠道出售，逐以10元1克、總價720元向男孩收購，其後聯絡男孩家長收回金飾，給了男童改正機會，舉行令網民紛紛大讚「良心老闆」。

綜合《大象新聞》、《四川觀察】等內地媒體報道，四川雅安一間金舖老闆23日在網上發片，指有一名年約14歲男孩帶著72克黃金首飾到店隻賣，男孩自稱「媽媽生日所贈」，但金飾鋼印顯示生年份比男孩年紀還大，因此對飾物來源存疑，但擔心一旦拒絕男孩放售，或會令他轉向非法渠道出售，老闆亦不願助長錯誤行為，逐以10元1克、總價720元「象徵式收購」金飾，並立下單據。老闆其後拍片呼籲男孩的家長前來金舖，僅需付回其「墊付」的720元，便將金飾歸還。影片通過社區業主群傳播，2小時內便聯絡到男孩家長。