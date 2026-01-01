有人將各式異物塞入下體或肛門的事件時有所聞，早前內地繼河南省鄭州市一名23歲男子為求「奇特」效果，將一條活水蛭塞入尿道後，四川日前再有一名61歲男子竟將一個番薯塞入肛門，最後因疼痛難耐緊急就醫，由醫生嘗試多種取出方法，包括用紅酒開瓶器等方式，都無法取出番薯，最終要進行開腹手術才順利取出。

綜合《大象新聞》、《錢江視頻》等內地媒體報道，四川成都一名61歲男子，將一個長約17公分、直徑約6至7厘米的番薯塞入肛門，引發劇烈腹痛無法自行取出，緊急前往當地肛腸專科醫院就診。據該院肛腸皮膚科副主任徐國林醫生表示，該名患者是於夜間11點將番薯放入體內，但到了凌晨4點開始肚子劇痛難耐，最後才決定求醫。