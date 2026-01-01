熱門搜尋:
中國
出版：2026-Jan-12 15:00
更新：2026-Jan-12 15:00

成都61歲翁17厘米長番薯塞肛門　醫生試用紅酒開瓶器取出失敗(有片)

61歲翁17厘米長番薯塞肛門，醫生試用紅酒開瓶器取出失敗。

有人將各式異物塞入下體或肛門的事件時有所聞，早前內地繼河南省鄭州市一名23歲男子為求「奇特」效果，將一條活水蛭塞入尿道後，四川日前再有一名61歲男子竟將一個番薯塞入肛門，最後因疼痛難耐緊急就醫，由醫生嘗試多種取出方法，包括用紅酒開瓶器等方式，都無法取出番薯，最終要進行開腹手術才順利取出。

綜合《大象新聞》、《錢江視頻》等內地媒體報道，四川成都一名61歲男子，將一個長約17公分、直徑約67厘米的番薯塞入肛門，引發劇烈腹痛無法自行取出，緊急前往當地肛腸專科醫院就診。據該院肛腸皮膚科副主任徐國林醫生表示，該名患者是於夜間11點將番薯放入體內，但到了凌晨4點開始肚子劇痛難耐，最後才決定求醫。

男子將一個長約17公分、直徑約6至7厘米的番薯塞入肛門。(微博) 院方接手後嘗試多種取出方法，包括直接搗碎異物、採用紅酒開瓶器輔助等方式。(微博) 最終醫生採取 「中轉開腹」的手術方式，從腹部切開才順利將番薯取出。(微博) 徐國林醫生語重深長說，有需求是正常，但是要有一個安全意識，否則這種後期帶來的傷害是無法估量。(微博)

網民：讓人以後怎麽面對紅薯

院方接手後嘗試多種取出方法，包括直接搗碎異物、採用紅酒開瓶器輔助等方式，可惜皆無法成功取出番薯，主要是因該異物尺寸過大且形狀滑順，卡在直腸深處難以取出。最終，經與患者充分溝通且同意後，醫生採取 「中轉開腹」的手術方式，從腹部切開才順利將番薯取出。徐國林醫生語重深長說，有需求是正常，但是要有一個安全意識，否則這種後期帶來的傷害是無法估量。事件曝光後，引起大批內地網民熱議，紛紛留言調侃：「真狠」、「長度平平，但粗度驚人」、「讓人以後怎麽面對紅薯」、「成都大爺都這麽猛」、「還用了紅酒開瓶器，醫生的工具可真多」。

