中國
出版：2026-Jan-15 11:13
更新：2026-Jan-15 11:13

安徽24歲女突增磅30公斤　減肥不成臉腫手麻揭患尿毒症

D8581817

女子臉部明顯腫脹，（圖／翻攝新浪微博）

安徽省一名24歲女子，體重短時間內從51公斤暴增至80公斤，起初她以為是飲食失控導致發胖，甚至一度開始減肥，未料隨後出現反覆發燒、臉部與全身腫脹、四肢發麻，她驚覺不對勁就醫檢查，赫然被確診為尿毒症。

腎功能已嚴重受損

內媒《都市頻道》報道，這名女子表示，最初完全沒將體重暴增與疾病聯想在一起：「我以為就是自己吃胖了，還開始刻意少吃、想減肥。」直到身體狀況明顯異常，她才警覺不對勁。

她透露，除了體重快速上升外，身體還出現多項不適症狀，「臉一直腫，身體也腫，還經常發燒、手腳發麻，整個人特別難受」，檢查後才得知腎功能已嚴重受損。

僅坦言「比較愛吃辣」

對於外界猜測生活習慣是否與病情有關，女子也特別澄清，自己並沒有家族遺傳病史，「我沒有遺傳病，也不怎麼喝奶茶」，飲食上僅坦言「比較愛吃辣」，並未意識到身體早已出現警訊。

事件曝光後，不少網友對年紀輕輕罹患尿毒症感到震驚，醫界提醒，短期內體重異常增加、臉部或下肢水腫，可能並非單純發胖，而是腎臟功能異常導致體內水分滯留，若合併疲倦、發燒、麻木等症狀，應儘速就醫檢查，以免延誤治療時機。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

小便｜尿味異常或因糖尿病或腎衰竭等疾病（am730製圖） 小便｜尿味異常或因糖尿病或腎衰竭等疾病（am730製圖） 小便｜尿味異常或因糖尿病或腎衰竭等疾病（am730製圖） 小便｜尿味異常或因糖尿病或腎衰竭等疾病（am730製圖） 小便｜尿味異常或因糖尿病或腎衰竭等疾病（am730製圖）

