安徽24歲女突增磅30公斤　減肥不成臉腫手麻揭患尿毒症

安徽省一名24歲女子，體重短時間內從51公斤暴增至80公斤，起初她以為是飲食失控導致發胖，甚至一度開始減肥，未料隨後出現反覆發燒、臉部與全身腫脹、四肢發麻，她驚覺不對勁就醫檢查，赫然被確診為尿毒症。

腎功能已嚴重受損

內媒《都市頻道》報道，這名女子表示，最初完全沒將體重暴增與疾病聯想在一起：「我以為就是自己吃胖了，還開始刻意少吃、想減肥。」直到身體狀況明顯異常，她才警覺不對勁。

她透露，除了體重快速上升外，身體還出現多項不適症狀，「臉一直腫，身體也腫，還經常發燒、手腳發麻，整個人特別難受」，檢查後才得知腎功能已嚴重受損。