新華社：2026徵兵計劃加強招募雙語及高學歷人才

中國2026年徵兵工作視訊會議今天在北京召開，曝光今年徵兵計劃，按照規劃，今年將徵兵兩次，對象以大學生為主，尤其是應屆畢業生，而懂雙語、因公犧牲人員子女等將是優先招募對象。

官方《新華社》報道，根據會議曝光的徵兵計劃，2026年徵兵分為上下半年2次進行。上半年徵兵時間為2月24日至3月31日，下半年則為8月15日至9月30日。徵集對象以大學生為主，尤其是各級學校的應屆畢業生。