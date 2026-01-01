被判向出軌夫道歉15天　人妻神操作連日鉅世無遺講述姦情爆紅(有片)

河南省人妻牛娜，因為在社交平台發文批評丈夫高飛出軌，被提告後被判必須連續15天在網上向丈夫道歉，她於周一(12日)起「履行判決」，並藉此鉅世無遺將丈夫外遇的情況講述，引發網民關注熱議，並登上熱搜。

綜合《大河報》等內地媒體報道，牛娜由於發佈丈夫出軌的證據，被控妨礙名譽，被法院判處她要連續15天在社交媒體平台向其丈夫公開道歉，內容需經審核且不得刪除。牛娜於12日開始「履行判決」於影音平台抖音上載短片，詎料她在短片中，再次把丈夫的外遇情況向大家說明，且每天的道歉影片會有些許差異。她首日以「你與韓潤是真愛，我不該曝光你們出軌5年」開頭，並展示丈夫的出軌消費記錄。隨即獲得大批網民關注並提供「升級建議」推波助瀾。牛娜第二日按網民建議「精確」補充當事人單位信息、職務及全名；第三日「道歉」說不該嘲諷丈夫被小三的老公打成豬頭等；第四日，甚至公開被家暴的照片。至昨日(15日)已連續發放4條道歉短片。