寧夏餐飲協會設89名副會長 去年新增42人 官方要求整改

寧夏餐飲飯店協會因擁有89名「副會長」引發網路關注，自治區聯合調查組1月18日發通告，指該協會換屆選舉負責人超額配置違法，選舉結果無效，並責令立即整改。

據《極目新聞》報道，寧夏餐飲飯店協會2025年4月換屆選舉結果顯示，共選出會長1人、常務副會長10人、副會長28人，新增副會長42人。2026年1月9日的協會三屆二次大會上，又新增補9名副會長，總計89名副會長，還不包括10名名譽副會長。

今年增加9名副會長

依據寧夏民政廳發布的《寧夏回族自治區行業協會商會章程示範文本》規定，行業協會負責人總數不少於5人，最多不得超過40人且為奇數。若計算會長1人、常務副會長10人、秘書長1名及所有副會長，該協會負責人總數已達91人，遠超法定標準。