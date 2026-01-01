Olive Young驚變「Only Young」　長沙商店風格抄到足(有片)

內地經常被指抄襲外國品牌，最新一個案例，是赴韓旅遊必到的連鎖藥妝店Olive Young，近日在內地湖南省长沙市出現店面風格完全一樣的藥妝店，名稱卻是「Only Young」，不僅引起韓媒關注，南韓學者、企業都呼籲政府，應更積極保護企業的智慧財產權。
內地媒體《亞洲經濟》報道，南韓Olive Young去年累計銷售額突破1萬億韓元(約合人民幣47億元)，成為外國遊客來韓打卡聖地。分析認為，模仿者正是看中了巨大的知名度和對消費者的吸引力，意圖通過「障眼法」迅速獲利。山寨外國品牌的情況層出不窮。「MUMUSO」抄襲韓國「DAISO」的經營模式，進軍中東市場時甚至在招牌上標示「KR」字樣，刻意讓消費者誤以為店內販售的是韓國商品。南韓香菸煙品牌亦面臨大量仿冒品的威脅，南韓煙草公司KT&G與當地警方等單位合作，已在印度、哈薩克、柬埔寨等地查獲並沒收數十萬包仿冒煙。
食品公司稱於88國註冊商標 仍在27國陷糾紛
南韓食品業者同樣深受影響，山寨氾濫情況嚴重，有企業呼籲政府提供「國家級援助」。三養食品副會長金正秀表示，海外商標權侵害問題正逐漸發展成超越單一企業層級的狀況，雖然該公司已在全球88個國家完成商標註冊，但目前仍在27個國家陷入訴訟糾紛。根據經濟合作發展組織(OECD)推估，隨著韓流席捲全球，南韓品牌仿冒品的規模已達11兆韓元，造成企業營收損失約7兆韓元(約370億港元)。面對日益嚴峻的智慧財產權侵害問題，南韓各界正積極尋求政府層級的介入與協助。