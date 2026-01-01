Olive Young驚變「Only Young」　長沙商店風格抄到足(有片)

內地經常被指抄襲外國品牌，最新一個案例，是赴韓旅遊必到的連鎖藥妝店Olive Young，近日在內地湖南省长沙市出現店面風格完全一樣的藥妝店，名稱卻是「Only Young」，不僅引起韓媒關注，南韓學者、企業都呼籲政府，應更積極保護企業的智慧財產權。

內地媒體《亞洲經濟》報道，南韓Olive Young去年累計銷售額突破1萬億韓元(約合人民幣47億元)，成為外國遊客來韓打卡聖地。分析認為，模仿者正是看中了巨大的知名度和對消費者的吸引力，意圖通過「障眼法」迅速獲利。山寨外國品牌的情況層出不窮。「MUMUSO」抄襲韓國「DAISO」的經營模式，進軍中東市場時甚至在招牌上標示「KR」字樣，刻意讓消費者誤以為店內販售的是韓國商品。南韓香菸煙品牌亦面臨大量仿冒品的威脅，南韓煙草公司KT&G與當地警方等單位合作，已在印度、哈薩克、柬埔寨等地查獲並沒收數十萬包仿冒煙。