乘客企於巴士「站立禁區」遇車禍身亡 法院判巴士公司要負85%責任

湖南長沙寧鄉市人民法院藍月谷人民法庭近日審結一宗交通意外案件，一名女乘客因站立在巴士禁止站立區域遭遇車禍身亡，法院判決運輸公司承擔85%責任，死者承擔15%責任，引發各界關注公共運輸安全議題。 《紅星新聞》1月22日報道，2025年5月，楊姓女子搭乘由歐姓司機駕駛、長沙某運輸公司營運的巴士前往寧鄉市城區。由於車內滿載，楊女選擇站立在巴士「禁止站立」區域。當日下午3時許，涉嫌酒後駕駛定胡姓男子的汽車突然逆線行駛，與對頭巴士猛烈碰撞，造成包括楊女在內的9人受傷，楊女經搶救後不幸離世。

汽車逆線行駛引發車禍 交警部門認定汽車司機人胡某承擔事故全部責任，巴士司機人歐某及車上乘客無責任。事故發生後，楊女家屬將運輸公司、司機歐某等告上法庭，索償醫療費、死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金等各項損失共計116萬餘元人民幣。

法院審理後認為，根據《民法典》第823條規定，承運人應當對運輸過程中旅客的傷亡承擔賠償責任。楊女與運輸公司之間成立客運合同關係，運輸公司作為承運人有義務將乘客安全送達目的地，即使事故是第三人胡某全責所致，運輸公司也需先向乘客家屬賠償，之後可向第三方追討。

然而法院同時指出，《民法典》第592條規定當事人一方違約造成對方損失，對方對損失的發生有過錯的，可以減少相應的損失賠償額。楊女應對「禁止站立」的警示標識具有認知能力，理應知道站立在該區域在車輛行駛、轉彎或急刹時有更高的危險性，她選擇站立於禁站區域屬於未能盡到對自身安全的合理注意義務，存在一定過錯。

死者承擔15%責任 法院最終酌定由承運人運輸公司對楊女的死亡承擔85%的主要責任，楊女自身承擔15%的次要責任，司機歐某屬於履行職務行為，其責任由公司承擔。本案判決後雙方服判息訴，該案已生效。