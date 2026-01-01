雙胞胎冒用證件出境　民警靠一招識破

《光明網》1月22日報道，在廣州白雲機場T1航站樓出境大廳，一名自稱黃某B的中國籍男子持護照辦理出境手續。廣州邊檢總站白雲邊檢站執勤十隊副隊長江志勇對照護級與真人樣子時，發現對方臉型與護照照片略有差異。他讀取電子護照晶片後放大檢視，注意到照片中的右下巴有一顆小痣，但眼前的旅客卻沒有。

實名制「還原」身份

江志勇表示，當他詢問痣的去向時，當事人回答「我把它除掉了」。經查詢系統，黃某B還有一名雙胞胎哥哥黃某A。民警再次確認姓名時，對方仍堅稱自己就是護照上的黃某B。在徵得同意後，民警檢查其手機，發現內部實名綁定的應用程式驗證資訊均為黃某A。

經核實，黃某A原計劃前往老撾，但沒有提前申辦個人護照，又曾用弟弟的手機通過軟體面部驗證，便心存僥倖企圖冒用雙胞胎弟弟證件出境。白雲邊檢站依據相關規定，收繳其所持護照並處以罰款。