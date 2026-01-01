湖南頑童密碼鎖鎖鼻　秒變「牛魔王」求助(有片)

湖南省懷化市日前發生一宗罕見的居家意外，一名男童在家把玩密碼鎖時，竟忽發奇想，將鎖環套在鼻中膈上「喀」一聲，惟鎖死後無法取下來，就連家長都束手無策，只好帶著眼眶泛淚男童的「牛魔王」到消防局求救。
根據「湖南消防」分享的影像資料，這名男童鼻孔中央橫掛著一個顯眼的黑色密碼鎖來到消防隊，因鎖環材質堅硬且緊貼肌膚，稍有不慎恐怕會傷到鼻腔黏膜，男童神情焦慮、淚光閃閃。家長表示，原本孩子只是在沙發上安靜玩耍，等發現時，鎖環已經牢牢卡在鼻中膈位置。消防人員立即對該「鼻環」進行評估後，先用防護墊片隔絕皮膚，隨後出動小型專業破壞剪，一邊安撫男童緊張的情緒，一邊尋找最佳切斷點，瞬間就將鎖環剪斷。
男童：再也不敢玩了！
有趣的是，就在危機解除、男童重獲「自由」後，現場一名消防員看著他餘悸猶存的樣子，忍不住問道：「怎麼樣？這下舒服了吧？下次還玩嗎？」男童立刻搖頭回答：「不玩了，再也不敢玩了！」現場瞬間爆發出一陣笑聲，事件圓滿落幕。
消防部門列舉，除了密碼鎖，生活中常見的戒指、鑰匙圈、玩具零組件，甚至是易開罐拉環，都是孩童愛拿來玩樂的危險物品。若發生意外，應先安撫情緒，並第一時間求助，交由具備專業破壞器材的人員處理。