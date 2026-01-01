湖南頑童密碼鎖鎖鼻　秒變「牛魔王」求助(有片)

湖南省懷化市日前發生一宗罕見的居家意外，一名男童在家把玩密碼鎖時，竟忽發奇想，將鎖環套在鼻中膈上「喀」一聲，惟鎖死後無法取下來，就連家長都束手無策，只好帶著眼眶泛淚男童的「牛魔王」到消防局求救。

根據「湖南消防」分享的影像資料，這名男童鼻孔中央橫掛著一個顯眼的黑色密碼鎖來到消防隊，因鎖環材質堅硬且緊貼肌膚，稍有不慎恐怕會傷到鼻腔黏膜，男童神情焦慮、淚光閃閃。家長表示，原本孩子只是在沙發上安靜玩耍，等發現時，鎖環已經牢牢卡在鼻中膈位置。消防人員立即對該「鼻環」進行評估後，先用防護墊片隔絕皮膚，隨後出動小型專業破壞剪，一邊安撫男童緊張的情緒，一邊尋找最佳切斷點，瞬間就將鎖環剪斷。