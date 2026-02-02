IRON｜小鵬人形機械人示範時跌倒被抬走　CEO：想起孩子學步

電動車大廠小鵬汽車轉戰人形機械人領域，首款產品「IRON」在深圳灣萬象城首次實體亮相時意外跌倒，因無法自行起身被工作人員抬離現場，事件與此前因步態過於逼真被質疑「真人假扮」的爭議形成戲劇性對比。
綜合傳媒報道，1月31日小鵬的女性人形機械人IRON在深圳灣萬象城首次公開亮相時，行走過程中突然失平衡跌倒。現場影片顯示，機械人倒地後腿部出現明顯抽搐，因無法起身最終被工作人員抬離現場。網友紛紛留言指是「大型社死現場」。
小鵬汽車董事長、執行長何小鵬事後在其社交平台回應此事件：「讓我想起所有孩子學步（行路）的樣子，跌倒後會站穩，下一步就是開始奔跑，持續奔跑。」
11月亮相被懷疑太逼真
這次人形機械人跌倒事件與2025年11月的爭議形成強烈對比。當時IRON因「貓步」行走姿態高度擬人化，被質疑內部藏有真人操控。為澄清事實，小鵬團隊曾在發布會上當眾剪開機械人腿部「皮膚」與「肌肉」，露出金屬關節與機械結構。
何小鵬當時一度哽咽表示「心中的成見是一座大山」，強調自證是為推動行業信任。他表示：「此前我們沒有在機械人通電狀態下剪開過『皮膚和肌肉』，在發布會開始前的最後一個小時，我們決定這樣做，希望這是最後一次證明機械人是它自己。」
XPENG’s Iron robot hit the runway looking ready for a yoga class in that Lululemon-style fit 🧘♀️✨... but stuck the landing a little too hard. 📉 #XPENG #Robotics #AI #TechFail #HumanoidRobot #Innovation #FutureTech pic.twitter.com/ZOdqLZmIZP— Xiaowei - ShallWe Tech (@Xiaoweisuper6) January 31, 2026
小鵬全新一代人形機械人IRON於2025年11月5日科技日活動上發布，擁有「骨骼－肌肉－皮膚」結構，包括仿人脊椎、仿生肌肉、全包覆柔性皮膚、頭部3D曲面顯示、仿生靈動雙肩，實現22個自由度的靈巧手部關節。
去年11月，何小鵬宣布小鵬新定位，稱「公司新的十年願景是讓小鵬汽車成為面向全球的具身智能公司」。他表示，2026年底小鵬目標是實現規模量產高階人形機械人。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章