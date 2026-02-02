IRON｜小鵬人形機械人示範時跌倒被抬走　CEO：想起孩子學步

電動車大廠小鵬汽車轉戰人形機械人領域，首款產品「IRON」在深圳灣萬象城首次實體亮相時意外跌倒，因無法自行起身被工作人員抬離現場，事件與此前因步態過於逼真被質疑「真人假扮」的爭議形成戲劇性對比。 綜合傳媒報道，1月31日小鵬的女性人形機械人IRON在深圳灣萬象城首次公開亮相時，行走過程中突然失平衡跌倒。現場影片顯示，機械人倒地後腿部出現明顯抽搐，因無法起身最終被工作人員抬離現場。網友紛紛留言指是「大型社死現場」。

小鵬汽車董事長、執行長何小鵬事後在其社交平台回應此事件：「讓我想起所有孩子學步（行路）的樣子，跌倒後會站穩，下一步就是開始奔跑，持續奔跑。」