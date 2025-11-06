熱門搜尋:
科技
2025-11-06

小鵬女性機械人IRON昨亮相 太逼真遭質疑？（有片）

小鵬汽車昨日（11月5日）在小鵬科技日上發表一款全新一代女性人形機械人IRON。由於IRON動作流暢逼真引發網友質疑「裡面藏有真人」。小鵬汽車董事長何小鵬今日回覆網友表示「感謝認可」，更拍攝了一段一鏡到底無剪輯影片澄清。

高度還原「貓步」

《大象新聞》今日報道，小鵬新一代人形機械人IRON在小鵬科技日活動上亮相。這款機械人以自然流暢的動作和高度還原的人體姿態完成「貓步」展示，動作之流暢引發不少網民質疑其真實性，認為「感覺是個真人在努力扮演機械人」。

小鵬女性機械人IRON以自然流暢的動作和高度還原的人體姿態完成「貓步」。（影片截圖） 小鵬女性機械人IRON外表。 影片中機械人解開衣服，以證明其真實性。（《澎湃新聞》） 小鵬女性機械人IRON外表。 小鵬新一代人形機械人IRON昨日在小鵬科技日活動上亮相。（《大象新聞》）

面對質疑，何小鵬今日上午透過微博回應：「昨天科技日上，小鵬女機械人IRON小姐姐走著貓步出場，驚艷了現場朋友，結果線上評論一半以上的人竟然都在說：是不是女機械人裡面藏了一個真人。這真的是讓我們機械人團隊既高興，又哭笑不得。」他還表示：「總有人不相信這個世界變化如此快，今天早上他們強迫我拍個一鏡到底無剪輯的影片，回應一下這個質疑，希望大家辨別真假，也幫助我們澄清一下。」

據介紹，這一代IRON是預研的最後一個版本，量產版本身高將不高於1.7米。新一代人形機械人IRON首發應用全固態電池，並搭載3顆圖靈晶片和物理世界大模型。研發團隊透過增加腳尖被動自由度，讓IRON實現了輕盈、輕柔的步伐，絲滑程度彷彿在太空漫步。

目標下年年底量產製作高階人形機械人

小鵬汽車董事長、CEO何小鵬在活動中表示，小鵬的目標是在2026年底實現規模量產高階人形機械人。同時，小鵬將開放機械人IRON的SDK，與全球開發者共建人形機械人應用生態。寶鋼將成為小鵬機械人IRON的生態合作夥伴，在巡檢等工業領域探索場景應用。

何小鵬為證明IRON確實是機械人而非真人假扮，特別拍攝了一段時長5分39秒的一鏡到底無剪輯影片，並在影片中解開機械人的衣服，以證明其真實性，希望打消網民的質疑。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章