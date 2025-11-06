小鵬女性機械人IRON昨亮相 太逼真遭質疑？（有片）

小鵬女性機械人IRON昨亮相 太逼真被質疑？

小鵬汽車昨日（11月5日）在小鵬科技日上發表一款全新一代女性人形機械人IRON。由於IRON動作流暢逼真引發網友質疑「裡面藏有真人」。小鵬汽車董事長何小鵬今日回覆網友表示「感謝認可」，更拍攝了一段一鏡到底無剪輯影片澄清。 高度還原「貓步」 《大象新聞》今日報道，小鵬新一代人形機械人IRON在小鵬科技日活動上亮相。這款機械人以自然流暢的動作和高度還原的人體姿態完成「貓步」展示，動作之流暢引發不少網民質疑其真實性，認為「感覺是個真人在努力扮演機械人」。

面對質疑，何小鵬今日上午透過微博回應：「昨天科技日上，小鵬女機械人IRON小姐姐走著貓步出場，驚艷了現場朋友，結果線上評論一半以上的人竟然都在說：是不是女機械人裡面藏了一個真人。這真的是讓我們機械人團隊既高興，又哭笑不得。」他還表示：「總有人不相信這個世界變化如此快，今天早上他們強迫我拍個一鏡到底無剪輯的影片，回應一下這個質疑，希望大家辨別真假，也幫助我們澄清一下。」 據介紹，這一代IRON是預研的最後一個版本，量產版本身高將不高於1.7米。新一代人形機械人IRON首發應用全固態電池，並搭載3顆圖靈晶片和物理世界大模型。研發團隊透過增加腳尖被動自由度，讓IRON實現了輕盈、輕柔的步伐，絲滑程度彷彿在太空漫步。