娃娃菜中毒｜案情逆轉　落老鼠藥者竟是丈夫

浙江台州一對夫妻吃用網購回來的娃娃菜後，雙雙中毒被送入深切治療部（ICU）。原本懷疑網購店疑為減低成本使用沾染滅鼠藥的舊報紙包裝釀禍。不過後來案情有重大轉折，警方查出落毒者竟是受害者丈夫，現已逮捕疑犯，待進一步調查。

據《澎湃新聞》消息，警方深入調查後發現，真正落毒的並非網購店，而是受害者楊女士的丈夫。此案最初被懷疑為食物安全問題，根據早前媒體報道，台州一對夫妻食用網購娃娃菜後全身出血，雙雙被送進ICU。楊女士表示，自己在ICU治療超過一個月才好轉，經檢測發現娃娃菜含有高濃度滅鼠藥。