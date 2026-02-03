娃娃菜中毒｜案情逆轉　落老鼠藥者竟是丈夫

浙江台州一對夫妻吃用網購回來的娃娃菜後，雙雙中毒被送入深切治療部（ICU）。原本懷疑網購店疑為減低成本使用沾染滅鼠藥的舊報紙包裝釀禍。不過後來案情有重大轉折，警方查出落毒者竟是受害者丈夫，現已逮捕疑犯，待進一步調查。
據《澎湃新聞》消息，警方深入調查後發現，真正落毒的並非網購店，而是受害者楊女士的丈夫。此案最初被懷疑為食物安全問題，根據早前媒體報道，台州一對夫妻食用網購娃娃菜後全身出血，雙雙被送進ICU。楊女士表示，自己在ICU治療超過一個月才好轉，經檢測發現娃娃菜含有高濃度滅鼠藥。
台州市天台縣醫院於1月7日提供的醫療證明書顯示，楊女士與丈夫初步診斷為滅鼠藥中毒，導致凝血功能出現障礙，仍需留院觀察。楊女士曾公開與網購店客服的對話記錄，客服否認食品含有滅鼠藥。
警方調查初期時曾鎖定中毒來源為包裝娃娃菜的舊報紙，認為報紙在回收儲存過程中沾染滅鼠藥。當局懷疑網購店為節省成本使用該報紙包裝，導致有毒物質滲透污染蔬菜。涉事網購店隨後下架失聯，平台已提供店主資訊，警方正追查全鏈條責任。1月25日在平台搜尋時發現，該涉事店鋪目前已經註銷。
懷疑丈夫有意謀殺另一半
但隨著警方進一步偵查，案情出現戲劇性轉折，真正的落毒者竟是楊女士的丈夫，警方已拘捕該疑犯，案件還在進一步調查之中。這宗原本被視為食品安全事故的案件，實際上可能涉及故意傷害或謀殺等刑事犯罪。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章