車企公司活動要自備乾糧冒雨撐場 員工斥寒酸董事道歉

《紅星新聞》報道，該公司尾牙於1月30日舉行，員工爆料稱，尾牙從中午一路到晚上，但中午沒有提供午餐，人力資源部建議大家「自備乾糧」。會場環境欠佳，為一座工業倉庫，現場沒有空調、非常寒冷，而廁所數量不足，舞台音響效果也很差。由於當天下雨，部分節目甚至在戶外臨時搭的棚子進行。至於尾牙獎品也被員工抱怨「寒酸」，包括吹風機、咖啡機和藍芽滑鼠，最大獎是iPhone 17手機。

事件曝光後，公司創辦人及董事長朱先生在2月2日向內部發信，坦言尾牙安排確實讓部分員工「體驗不佳、感到委屈」，顯示公司在組織與執行能力的不足，必須正視並改進。

公司澄清晚餐豐盛 提供佛跳墻龍蝦

朱先生表示，「公司仍處於成長階段，難免存在不足，關鍵在於發現問題、解決問題。」他在信中提到，尾牙在工廠倉庫舉辦，「體現了成本意識，這本身是好事，但前提是把事情做好，讓員工滿意、讓用戶滿意。」此外，公司也澄清，當天中午的確沒提供午餐，但晚餐「非常豐盛」，菜色包括佛跳墻、龍蝦、鱉、石斑魚等。