結紮後妻子第4度懷孕　醫院承認手術出問題洗脫綠帽驚魂

河南馬先生因心痛妻子已生三胎，去年初進行結紮手術。沒想到不到一年妻子竟再度懷孕。馬先生找做手術的醫院再度檢查，醫院方面承認手術有問題，但談及賠償問題時雙方沒有共識，馬先生便找媒體令「綠帽驚魂」曝光。

手術後檢查 精子密度曾為0

綜合媒體2月4日報道，河南鄭州的馬先生因妻子已生育3次，3次均為剖腹產子，於去年1月23日在鄭州市某醫院接受男性結紮手術。手術後他遵照醫生建議，一個月內沒有行房，並前往該院複查精子，結果顯示精子密度為0，醫生透過微信告知事主無需再避孕。