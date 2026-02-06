結紮後妻子第4度懷孕　醫院承認手術出問題洗脫綠帽驚魂

河南馬先生因心痛妻子已生三胎，去年初進行結紮手術。沒想到不到一年妻子竟再度懷孕。馬先生找做手術的醫院再度檢查，醫院方面承認手術有問題，但談及賠償問題時雙方沒有共識，馬先生便找媒體令「綠帽驚魂」曝光。
手術後檢查 精子密度曾為0
綜合媒體2月4日報道，河南鄭州的馬先生因妻子已生育3次，3次均為剖腹產子，於去年1月23日在鄭州市某醫院接受男性結紮手術。手術後他遵照醫生建議，一個月內沒有行房，並前往該院複查精子，結果顯示精子密度為0，醫生透過微信告知事主無需再避孕。
然而到了去年12月，馬先生的妻子卻再次懷孕。馬先生感到大惑不解，隨後再度前往該醫院檢查，結果顯示其精子量已恢復正常。他向媒體《小莉幫忙》求助表示，做結紮手術就是為了不讓妻子再受苦，但現在第4胎既然來了，妻子也願意把他留下，只希望醫生能給一個說法。
醫院︰不能保證百分之百不懷孕
該醫院醫政科工作人員回應承認，馬先生的結紮手術確實復通了，承認存在問題，但對後續問題暫無法回答，希望能調解處理。醫院方面表示結紮手術不能保證百分之百不懷孕，並建議以法律程序解決。
席軍旗律師認為，在該事件中要看醫院有否告知此種情況的風險，建議雙方充分協商；如果協商不成，求助人可以先做醫療過錯鑑定，明確醫院責任後再索仈。
馬先生表示，3個子女已經有財政壓力，突然又來了第4胎讓夫妻倆不知是喜還是愁。目前夫妻倆一邊等待醫院的補償方案，一邊準備資料打算起訴，妻子則傾向於誕下第4胎。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章