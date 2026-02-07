內地發布史上最嚴禁令　虛擬貨幣不得作為貨幣在市場流通

內地監管部門對虛擬貨幣的打擊力度再次升級。中國人民銀行等八個部門，於6日晚間聯合發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣等相關風險的通知》，明確重申虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，並首次將監管觸角延伸至「實體資產代幣化」（RWA）及境外發行環節，被業內稱為「史上最嚴」的監管升級。

綜合內地媒體報道，根據這份最新通知，比特幣、以太幣及泰達幣等虛擬貨幣被定性為非貨幣當局發行、不具法償性，不得作為貨幣在市場流通。監管範圍除涵蓋兌換、買賣及代幣發行融資（ICO）外，更嚴厲禁止境內外任何單位未經許可發行掛鉤人民幣的穩定幣。